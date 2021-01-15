關島人道與醫療包機11日返國，不料卻在14日傳出其中一名家住新北淡水、73歲居家檢疫老翁猝死家中陽台；新北市昨送醫進行新冠肺炎採檢，今檢驗結果出爐，老翁採檢結果為陰性。

據了解，該名死者是名73歲老翁，11日從關島入境居家檢疫，直到13日期間皆無異狀，對於這段期間的居檢關懷電話與簡訊也都有回應，但14日電話關懷時卻沒了消息，公所里幹事偕同相關人員到宅關心，發現老翁倒臥陽台，經通報消防隊急救送醫，仍告不治。

(中時 )