淡水老翁居檢猝死 新冠肺炎採檢結果出爐 17:392021/01/15 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關島人道與醫療包機11日返國，不料卻在14日傳出其中一名家住新北淡水、73歲居家檢疫老翁猝死家中陽台；新北市昨送醫進行新冠肺炎採檢，今檢驗結果出爐，老翁採檢結果為陰性。（機場示意圖，陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關島人道與醫療包機11日返國，不料卻在14日傳出其中一名家住新北淡水、73歲居家檢疫老翁猝死家中陽台；新北市昨送醫進行新冠肺炎採檢，今檢驗結果出爐，老翁採檢結果為陰性。 據了解，該名死者是名73歲老翁，11日從關島入境居家檢疫，直到13日期間皆無異狀，對於這段期間的居檢關懷電話與簡訊也都有回應，但14日電話關懷時卻沒了消息，公所里幹事偕同相關人員到宅關心，發現老翁倒臥陽台，經通報消防隊急救送醫，仍告不治。 60歲歌神張學友曝近況 鬍鬚白了像老爺爺 眼紅一臉疲憊 正妹空姐疑遭輪暴致死 超意外驗屍報告讓家屬崩潰了 (中時 ) #老翁 #居家檢疫 #新冠肺炎 #採檢結果 #出爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林楚茵擬刪公股行庫紅十字會費 紅十字會：痛心遺憾 16:272021/01/15 生活 染疫醫生未通報職災？職安署：他法有特別規定從其規定 11:162021/01/15 生活 疫情溯源 世衛專家抵武漢 04:102021/01/15 全球財經 1人1戶上路 南市、嘉縣增防疫旅館房間 04:102021/01/15 地方新聞 《通信網路》CES 友訊發表mydlink智慧居家解決方案 14:322021/01/15 財經 搭關島包機返台 7旬翁居檢猝死 04:102021/01/15 焦點要聞 新北學童遊台南後嘔吐腹瀉 衛生局前往採檢 09:332021/01/15 寶島 【封宇將至】罷王VS.罷韓 藍委怒揭陳時中與中選會聯手搞雙標 10:592021/01/15 政治 採‧訪‧線‧上－防疫警報連聲響 全民來抓「漏」 04:102021/01/15 專題周報 MLB》去年退賽錯過道奇奪冠 普萊斯今年想投球 11:402021/01/15 體育 又是印尼境外移入 20歲男確診 持陰性報告來台 13:342021/01/15 生活 生活熱門新聞 高麗菜、地瓜葉輸了 降三高長壽菜竟是它 - 生活 急速冷凍再一波！戴立綱曝低溫風雨襲 - 生活 淡水老翁居檢猝死 新冠肺炎採檢結果出爐 - 生活 雙北自來水噁泛黃 北市府：450萬人免10天水費 - 生活 等1小時才有熱水 人妻轟太陽能熱水器超廢 網揭真相：少一步驟 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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