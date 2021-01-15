心臟內科權威陳適安15日接任台中榮總院長。（馮惠宜攝）

心臟內科權威陳適安15日接任台中榮總院長，15日由退撫會主委馮世寬親自布達。（馮惠宜攝）

喧騰一時台北榮總與台中榮總院長人事案日前確定由台中榮總院長許惠恒接任北榮院長，其遺缺為台北榮總副院長陳適安接任，退撫會特別在15日舉辦佈達交接典禮，陳適安在宣示典禮上勉勵中榮總同仁「永遠不要停滯」，和他一起打拼，並期許提升中部醫療品質，與台中市民一起和諧共創雙贏。

台北榮總前院長張德明去年7月卸任，續任院長人選外傳該院副院長、國內骨科權威陳威明或心臟科權威陳適安都有意角逐，懸缺半年來，不斷傳出府院高層介入榮院系統人事布局，唯該上周傳出由許惠恒接任北榮院長，陳適安接任中榮院長，該人事案抵定後，兩人並在15日先後佈達上任。

布達儀式由退輔會主委馮世寬主持監交，他坦言，為了這個人事案被媒體吵得不能好好睡覺，他的內人是陳威明的病人，他則是陳適安的病人，兩人都是很優秀的醫師，在北榮院長人事命令發布前，這兩人從沒在他面前說過對方的不好，足見兩人不只醫術受到肯定，操守更為人敬重。他也強調，把北榮最有名的心臟科醫師帶到台中榮總，是台中市民之福，也是榮總人事安排新里程碑的開始！

陳適安致詞時說，接任台中榮總院長相當惶恐，因過去台中榮總已經是中部地區排名第一的醫學中心，他在台中榮總人生地不熟，所以期待與新同仁彼此熟悉認識，也期待給予更多指導，一起努力提升中部醫療水準。並以「NEVER STOP GROWING （永遠不要停滯）」 期勉和台中榮總同仁一起打拼。

15日的布達典禮，包括台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、台中市副議長顏麗敏、全國商業總會理事長賴正鎰到場，場外更排滿各恭賀花。

(中時 )