美妝生活通路龍頭POYA寶雅（5904)因應新年攜手萊悠諾特別打造6款繽紛又應景的年節款式雙鋼印醫療口罩，預計每款限量8000盒全台販售；寶雅指出，疫前平均一年銷售1000萬片口罩，2020疫情年即使3-5月三個月因政府禁令無法銷售，但全年賣出數量仍高達5000萬片，較過去增加五倍之多。

寶雅指出，新冠肺炎疫情全球延燒，口罩成為每日穿搭重要配件，繼去年11月攜手聚泰科技打造出三款獨家時尚雙鋼印醫用口罩之後，在藥妝業掀起彩色口罩與聯名風潮，包括屈臣氏陸續推彩色口罩，接著在聖誕限定款及三麗鷗印花醫療口罩備貨量更超過60萬片，業者觀察到特殊顏色、造型或品牌聯名的醫療口罩，銷售相對優於相同功能但一般款式的商品，寶雅認為，在年節期間能夠兼具防疫與搭配新年氣氛的口罩更具時尚化。

此次新年款醫療口罩除了在設計繽紛符合年節氛圍，在材質選擇亦採柔軟不刺激皮膚的親膚性纖維，並以三層防護工法製作，透氧性更高，打造宛如會呼吸的親膚口罩，更採用超音波六層壓摺，防止灰塵細菌滲入。寶雅指出，近期消費者重視的彩色口罩，印刷原料堅持選用嬰兒也能接觸，通過認證的原料製作，沒有偶氮、沒有重金屬染料及不含游離甲醛成份，除基本的雙鋼印外，更有FDA、CE、CNS、ISO9001等認證。

寶雅表示，近期本土疫情再度出現，近日來店詢問口罩以及各種防疫商品的的客流量大幅提升，預計全系列推出6種款式招財進寶、牛轉錢坤、花開富貴、魚躍龍門、Happy牛Year、讓你媽媽牛一下等，可依照不同心情戴出時尚及期盼，預計將自17日起陸續上市限量發售，每種花色各8000盒。

(工商 )