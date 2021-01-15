饗賓餐旅集團有驚無險度過2020年的新冠肺炎疫情衝擊，今年除將推出吃到飽麻辣鍋新品牌「小福利」，亦將加速既有品牌展店步伐，合計6品牌將新展達15家、為歷年最大規模，將全台據點拓增至57家，朝全年營收成長逾2成達45億元、2024年掛牌上市目標前進。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，去年在疫情中逆勢開出的新品牌「真珠 台灣家味」，半年以來贏得好口碑，而前年底開出的日式料理百匯「旭集」表現同步亮眼，整體營運表現有驚無險，去年營收小增6％至37億元，每股盈餘仍有約3元表現。

展望今年，饗賓餐旅規畫推出吃到飽麻辣鍋品牌「小福利」，首店預計4月落腳中和環球購物中心，第2店預計第三季進駐新竹遠百。「旭集」及「真珠 台灣家味」亦將邁步展店，前者將新開高雄義享天地、竹北及新莊等3店，後者則預計10月於永和開出第2店。

而饗賓餐旅今年展店主力品牌為目前全台達20店的「開飯川食堂」及4店的「饗泰多」，前者展店步調雖趨守、仍將新展4店，後者則一舉新展4店，其中2店位於高雄，將總店數分別推升至24家及9家。擁有4店的蔬食品牌「果然匯」亦將新展1家店。

至於目前全台10店的「饗食天堂」及1家高價自助餐廳「饗饗」，今年則沒有展店計畫，但饗食天堂去年起除舊布新，將陸續進行門市改裝升級。陳毅航表示，今年集團合計將新展15家店、將全台門市拓增至57家，目標全年營收達45億元、成長逾2成。

陳毅航指出，集團著眼2025年營收達百億元目標超前部署，積極投資擴建央廚、物流、倉儲、食安檢驗室等硬體建設。軟體方面，單是因應今年集團展店需求，便將大舉徵才逾600人，加強人才培育為當務之急。

此外，饗賓餐旅發展IT系統計畫亦刻不容緩，從B2C建立會員系統、訂位系統、外送系統以及電商系統，進而發展B2B，整合人資、採購、生產等系統，積極朝數位科技化餐飲業邁進。陳毅航指出，集團目標朝2022年營收達60億元、2024年掛牌上市目標前進。

(時報資訊)