中華電(2412)今(15)日15點30分起至1月25日17點止，同步開放Galaxy S21全系列旗艦新機在中華電信網路門市限量預購，1月27日起即可優先領機，本次中華電獨家銷售Galaxy S21 5G(星魅灰、星魅紫)、Galaxy S21 Ultra 5G(星魅黑、星魅銀)，搭配中華電精采5G資費，月繳1399元(36個月租期)，兩款獨家新機Galaxy S21 5G(128G)專案價7,990元、Galaxy S21 Ultra 5G(512G)專案價24,490元；搭配行動VIP、「舊機換新機」加碼折價後，三星旗艦新機皇Galaxy S21 5G(128G)可以0元入手；此外，月繳1599元以上，另享有「流量轉贈」8GB以上的優惠。

台灣大各通路包含網路、myfone門市及電商平台myfone購物與momo購物網，從即日起至1月25日開放預購，台灣大獨家銷售的Galaxy S21+(8G/128G)星魅銀，搭配1399元資費，綁約48個月，就能0元帶回家。Galaxy S21全系列將於1月29日正式開賣。

遠傳全台實體與網路門市今(15)日起至1月25日，限時限量開放預約登記，可享1月27日優先取貨，搭配「遠傳心5G」月付1399資費30個月，Galaxy S21 256G手機只要13,990元、S21+ 256G只要18,990元、S21 Ultra 256G只要25,990元，另外，遠傳除登錄送原廠雙好禮外，再奉上破萬元獨家豪禮。

亞太電Galaxy S21 5G 的5G購機方案，提供599元到2699元8個級距，有Galaxy S21 5G 256GB、Galaxy S21+ 5G(128GB)、Galaxy S21+ 5G(256GB)、Galaxy S21 Ultra 5G(256GB)四款機型可選擇；其中，申辦1,399元資費，Galaxy S 21 5G(256GB)專案價15,990元，享5G上網不限速吃到飽，約期24個月，再各加贈12個月Gt TV電視館、Gt鈴聲+及Gt電子書。

台灣之星自今日下午15：30起啟動預約，凡至台灣之星全台實體及網路門市新申裝/攜碼/續約預購申辦，月租最低399元起，就可入手最新5G旗艦手機，晉升5G行列；月租799元起即享4G上網吃到飽、用到5G才付錢，5G每月最高只要加200元，相當於最高月租999元就可享5G不限速上網吃到飽，此外，若為攜碼/續約申辦最高可折6000元，帶舊機到台灣之星全台門市，搭配指定資費方案，台灣之星再額外加碼折3000元，等於讓消費者直接免費換一支Galaxy S21 5G。

三星Galaxy S21系列三款機種包括6.2吋Galaxy S21、6.7吋S21+及6.8吋S21 Ultra，均使用效能強大的Qualcomm S888處理器，並擁有強化版本的「一鍵拍錄2.0」，以及「最佳導演」等相機功能，三款手機均採用高通剛揭曉的第二代3D聲波感測元件，讓新機螢幕下指紋辨識效率提升；S21 Ultra並支援S Pen手寫應用功能。

(時報資訊)