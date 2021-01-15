頭份市公所發行今年度藝文集章卡。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所為鼓勵小朋友參與藝文，今年持續在藝術館及客家文藝館所舉辦多場的展覽活動，並配合製作藝文集章卡8千多張，發給全市各國小學童，看完各場活動就可蓋章收集，集滿8個可換取小禮物一分。

頭份市公所每月都會舉辦1至2場展覽或藝文活動，為鼓勵頭份學子親近藝文，培養藝文喜好與創意，特別發行國小學生觀賞藝文集章活動，集章卡適用時間為2021年1月至12月，只要於市公所藝術館及3樓客家文藝館等場地辦理展覽期間，親持集章卡前往觀賞展覽後，至館內服務台蓋章，按月集章，蓋滿8格集章卡，即可至市公所客家文化課兌換小禮物一份，數量有限送完為止。

2020年因新冠肺炎疫情防護措施，市公所4月至7月未開放藝文展覽，為鼓勵本市學子踴躍來所觀展，去年度的藝文集章卡可以合併在今年使用，只要集滿10格以上，亦可兌換精美小禮物一份。

頭份市長羅雪珠表示，希望頭份將來能成為苗栗縣指標性的藝文城市，市公所歡迎所有家長，利用寒假閒暇帶著小朋友，一起來市公所欣賞精采的藝文活動，也希望學校的老師能多多帶班來參觀藝文展覽，激發學子創意能量、培育其藝文細胞，讓美學教育向下紮根。

(中時 )