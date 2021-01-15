新北市一名吳姓水電工，與一名13歲少女交往，某天兩人在水電工朋友家激戰，結果友人竟在房間外面偷看，還拿手機偷錄，最後傳給朋友們觀看，結果少女得知被偷拍，向父親告狀，結果水電工與友人下場超慘。

根據起訴書，吳姓水電工於2019年，與13歲少女交往，同年10底，兩人到徐姓男友人家借住，情侶倆在房間天雷勾動地火時，徐男就在房門外面偷看，還用手機錄下來，接著分享給其他朋友欣賞，事後少女意外得知被偷拍，向父親告狀。

13歲少女與男友激戰過程被偷拍，甚至傳出去，隨即向父親哭訴，父親氣炸直接向提告吳姓水電工、還有徐姓男子提告，吳姓水電工也因為與未滿14歲少女性交，被法院判刑3個月徒刑，緩刑2年。

至於偷拍還傳出去的徐男，開庭訊時對犯行坦承不諱，且徐男兩名友人，也出面作證，表示自己曾收到徐男傳的不雅影片，檢察官認定徐男罪證確鑿，今（15）日，依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，竊錄、散布少年性交影片罪，將徐男起訴。

(中時新聞網)