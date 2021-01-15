第307期中國醫藥大學e報報導，知名中醫針灸大師、中國醫藥大學講座教授林昭庚主編《針灸圖譜》英文版出版發行，這是國家中醫藥研究所官方出版台灣唯一英文版針灸臨床學教科書，有助於中醫針灸教學研究國際接軌，提升台灣針灸研究的國際地位。

《Atlas of Acupuncturology》英文版以林昭庚講座教授主編中文版《新編彩圖針灸學》為藍本，全書彩色穴位照片均以真人拍攝再標示穴位，避免讀者混淆穴位位置。

全書的圖譜穴位參考引用《WHO Standard Acupuncture Point Locations in the Western Pacific Region（世界衛生組織標準針灸穴位圖譜）》一書的針灸腧穴部位及圖譜的英文資料，並加入林昭庚已修正該書原文的5處針灸腧穴部位（肩中俞、京門、水泉、中瀆、中封）及圖譜。書中亦加入針灸實證醫學的近代研究成果。全書融合現代醫學研究及理論，提供讀者貫穿古今的針灸理論與臨床精華，是國際針灸學習者必備工具書。

《針灸圖譜》英文版執行編輯李育臣，是中國醫藥大學附設醫院針灸科任主任、中國醫藥大學中醫學院國際針灸碩士學位學程副教授，專於針灸隨機臨床試驗研究；中醫學院副院長陳易宏協助譯文與校稿，在林昭庚主持下，共同完成《Atlas of Acupuncturology》一書。

2018年，Nature雜誌出版集團將林昭庚針灸止痛（基礎研究與臨床療效評估）研究成果集結成《Experimental Acupuncturology》一書，是全世界目前唯一一本英文版實驗針灸學教科書；臨床研究方面，《針灸圖譜》由國家中醫藥研究所官方出版台灣唯一一本英文版針灸臨床學教科書《Atlas of Acupuncturology》。

中國醫學大學表示，中醫針灸臨床療效已被WHO認可，也是台灣中醫藥國際化最成功的領域；中國醫藥大學是全國首創針灸醫學教育與臨床研究的大學，擁有完整的針灸醫療研究團隊，在全球針灸熱潮中，擁有最佳的學術領導地位；《針灸圖譜》英文版出版發行不僅可供教學研究使用，並有助於台灣中醫針灸科學化領域推上世界舞台。

(旺報 )