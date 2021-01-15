鹿港鎮公所號召所有鎮民清潔打掃「大家作伙來」！15日上午於鎮公所前廣場舉辦誓師大會。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所號召所有鎮民清潔打掃「大家作伙來」！15日上午於鎮公所前廣場舉辦誓師大會。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所號召所有鎮民清潔打掃「大家作伙來」！15日上午於鎮公所前廣場舉辦誓師大會。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所號召所有鎮民清潔打掃「大家作伙來」！15日上午於鎮公所前廣場舉辦誓師大會。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所號召所有鎮民清潔打掃「大家作伙來」！15日上午於鎮公所前廣場舉辦誓師大會。（吳敏菁攝）

鹿港是歷史小鎮、也是觀光大鎮，又贏來了彰化縣鄉鎮市公所環境清潔考核第一組，且已經是8連霸，對近千萬觀光客湧入的小鎮來說，連年在26鄉鎮拔得頭籌特別不容易，公所15日號召年終大掃除，並從住家延伸到戶外、公園，22社區、超過200人捲起衣袖，士氣高昂。

迎接新年新氣象，鹿港鎮公所號召所有鎮民清潔打掃「大家作伙來」！15日在鎮公所前廣場舉辦誓師大會，鹿港鎮長許志宏表示，為配合國人年終大掃除的習慣，推出年終大掃除運動，並舉辦誓師大會，希望宣導大家一起來動手整頓家園，讓我們有宜居的環境，身心都健康。

鹿港鎮清潔隊今年又傳喜訊，獲得彰化縣2020年鄉鎮市公所環境清潔考核第一組第一名，考核重點包含環境清理維護成效、公廁管理、稽查取締污染環境行為，空地空屋清潔、綠美化及行政配合等項目，鹿港鎮自2013年起年年榮獲第一，已經8連霸了，鄉親都與有榮焉。

許志宏鎮長表示，過年期間許多返鄉遊子及觀光客來訪，乾淨的城市是鹿港拚觀光的基礎， 尤其自去年起大家飽受新冠肺炎病毒的威脅，建立衛生、友善的旅遊空間，是努力的目標。起來秉持「善的循環」，給垃圾清運人員或環保志工一個友善的微笑或鼓勵，把善與愛傳播人間。

鹿港鎮春節期間垃圾清運至2月11日，除夕當天全鎮清運垃圾，路線如同週四，唯夜間無定點收運，年初一至初三，2月12日至2月14日停收垃圾，初四收運週一路線，原下午收運路線改由早上收運，並恢復夜間定點收運，初五收運週二路線，原下午收運路線也改為上午收運，初六為休息日，仍維持夜間定點收運。

另外，大型家具免費清運，一般家戶登記時間從1月18日至2月3日，可洽鹿港清潔隊，今年也增加了網路服務。

(中時 )