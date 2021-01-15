新北市地政局14日公布最新一期住宅價格指數，其中三峽台北大學特定區新成屋指數攀升至119.39，較去年同期上漲6.87％，創下近8年來新高；地政局表示，隨著捷運三鶯線即將落成，加上北大社區學校、公園等生活機能逐步到位，不只北大社區，整個樹林、三峽、鶯歌地區都隨之上漲。

新北市地政局統計，去年7月至9月全市住宅價格指數分別為105.89、107及108.89；大樓價格指數分別為107.59、108.83及108.05；公寓價格指數分別為99.83、100.47及102.49，較前一季大致呈現上漲趨勢。

新北市地政局分析，推估因國內新冠疫情控制得當，加上整體低利率環境影響，新北市移入人口逐年增加，買房者剛性需求下，帶動整體成交量增、價漲。

其中，三峽北大社區新成屋指數攀升至119.39，較去年同期上漲6.87％，與去年同期相較則上漲4.58％，創下2012年實價登錄後的8年來最新高，更出現房價外溢現象，周圍的三峽、樹林、鶯歌整體行情也被帶動，住宅價格指數達118.98，漲勢強勁。

此外，淡海新市鎮伴隨淡海輕軌通車、淡江大橋動工，指數為106.59，達近4年來高點；林口新市鎮有三井OUTLET進駐、林口工一市地重劃區動工中，指數攀升至104.17，同樣創近8年最高。

「北大社區去年連推3個預售屋建案，數月內賣光光。」全國不動產小慧房仲經理吳小慧分析，未來三鶯線通車後，北大社區5分鐘內可抵捷運站，搭乘公車半小時可到台北市，交通逐步到位，目前3房型單價落在32萬至33萬，2房型的小坪數則落在35萬上下，去年3個預售屋建案人氣很旺，應是帶動整體住宅指數上漲主因。

(中時 )