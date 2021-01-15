精神科名醫王俸鋼日前上節目暢談渣男的7種病態人格，其中一種就是偏執型人格。他說這種人非常多疑，老婆出去回來太久，還會脫她的內褲來聞，看有沒有其他男人的味道。來賓之一的資深媒體人許聖梅，聽完立刻接話：「你說的是某個男藝人。」讓主持人鄭弘儀當場訝異直呼：「誰啊？」

到底這位曾聞另一半內褲檢查的偏執男星是誰呢？許聖梅在《新聞挖挖哇》說這事件非常有名，就是男星以前的同居女友說要參加小學同學聚會，一回來就急著去洗澡，讓男星覺得非常奇怪，因此就趁著女友洗澡時，把女友脫下來的內褲拿來聞。

許聖梅分享台男星聞內褲抓姦女友的真實故事。(影片自34:36開始)

男星不聞還好，一聞更是發現了驚天秘密，「不是我的味道！」許聖梅：「他好厲害喔，他直接向神探一樣，就把內褲裝在塑膠袋，直接到警察局，然後就把他女友拎出來，就問說：妳到底出去幹嘛？」

許聖梅說男星女友真的是去小學同學聚會沒錯，可是聚著聚著就舊情復燃上床了，所以就殘留了那個味道在內褲，更透露女友一開始還聲稱是被性侵了，等到警方直接找上了她的小學同學，小學同學說：「哪有，我們是合意的。」才終於揭開男星被戴綠帽的殘酷真相。

(中時新聞網)