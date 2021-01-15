急速冷凍再一波！戴立綱曝低溫風雨襲

又一波強烈大陸冷氣團襲台！受到「輻射冷卻」的影響，近日好不容易見到陽光露臉，各地天氣大多為晴到多雲，不過氣象專家戴立綱接受《中時新聞網》專訪時說道，周六(16日)溫度將明顯下降，甚至在北部東北角、宜蘭和山區一帶會有降雨情形，急速冷凍再一波！

中央氣象局發布低溫特報(翻攝自中央氣象局)

戴立綱表示，這一波強烈大陸冷氣團影響的天氣狀況而言，北部地區的低溫約11度，其中又以周六(16日)明顯溫降、周日(17日)寒冷為主，直到下周一才會開始回溫，另外，在這波冷空氣釋放完畢後，下周的天氣型態基本上同是屬於晴朗的狀況，但他提醒目前在北極又有冷空氣不斷堆疊，下一波嚴寒時間恐落在1月25、26日左右。

農曆年將近，年前即將進行大掃除，戴立綱貼心喊話大朋友小朋友可以好好把握下周好天氣，舉凡洗衣曬被、拖地、洗窗戶等等，都可以「超前部署」囉！他接著總結三大重點，首先明起要當心降溫及降雨，再來是在山區活動的朋友要注意起霧和結冰的現象，最後叮嚀沿海城鎮側風偏大，恆春鎮以北到楓港一帶，落山風蠻強的，至於雲嘉南等地則是日夜溫差大，當心別著涼感冒了！

(中時新聞網)