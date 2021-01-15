為開拓台東鳳梨釋迦內銷市場，台東縣長饒慶鈴日前號召各縣市首長、農漁會及企業相挺台東在地優質農產，饒15日也特別前往台中市府向台中市長盧秀燕致謝，台中成棒隊中15位教練與台東籍球員也特地到現場助陣。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為開拓台東鳳梨釋迦內銷市場，台東縣長饒慶鈴（左）日前號召各縣市首長、農漁會及企業相挺台東在地優質農產，饒15日也特別前往新北市府向市長侯友宜（右）致謝，並贈送「台東鳳梨釋迦團購王」給侯。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為開拓台東鳳梨釋迦內銷市場，台東縣長饒慶鈴（左）日前號召各縣市首長、農漁會及企業相挺台東在地優質農產，饒15日也特別前往新北市府向市長侯友宜（右）致謝，並贈送「台東鳳梨釋迦團購王」給侯。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為開拓台東鳳梨釋迦內銷市場，台東縣長饒慶鈴日前號召各縣市首長、農漁會及企業相挺台東在地優質農產，7日內獲訂破15萬斤，遠超過原本10萬斤的目標，饒慶鈴感謝各界響應號召踴躍訂購，讓外銷等級的鳳梨釋迦得以重新定位銷售市場，饒慶鈴15日也特別前往台中市府與新北市府致謝，感謝兩市相挺購買台東鳳梨釋迦。

饒慶鈴隨同台中市府訂購的首批鳳梨釋迦來到台中，盧秀燕親自至市政大樓1樓川堂接貨，並召開記者會攜手行銷鳳梨釋迦；台中成棒隊中15位教練與台東籍球員也特地到現場助陣，球員表示從小吃台東釋迦長大，因此身強體壯！

盧秀燕表示，挺農民拚經濟不分縣市，鳳梨釋迦是國內優質農產之一，可以讓國民嘗到台東鳳梨釋迦的酸甜好滋味，因此力挺台東小農訂購近5萬斤，展現女力首長挺農民拼經濟的決心。

隨後，饒慶鈴趕往新北市府，感謝神隊友侯友宜對台東農產的支持，特贈「台東鳳梨釋迦團購王」給侯，達成友好城市連線。

饒強調，台東出產的農產絕對是品質掛保證，鳳梨釋迦長年受香港等高端消費族群喜愛，台東縣府更在去年底帶著綴滿台東釋迦及農產的聖誕樹，直送新北市歡樂耶誕城，與侯友宜聯手點亮，除耶誕城的現場銷售，後續經由電話及網路訂購，目前台東產地直送新北市的鳳梨釋迦出貨已陸續出貨，復刻2年多前饒與長的產銷協議「台東生產、新北行銷」。

此外，侯友宜更於現場再次號召新北市民「一起買起來」，新北市農會楊棟樑總幹事及新北市果菜市場劉來通董事長也到場力挺，再加碼3萬斤。

據了解，台東鳳梨釋迦過去以外銷為主，年產值近50億元，備受各國歡迎，去年開始向國內民眾推廣鳳梨釋迦，加上疫情影響外銷通路，今年特別推出產地直送到家服務，饒慶鈴鼓勵全國民眾購買，支持在地優質農產

(中時 )