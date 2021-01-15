總獎金100萬美元（約2871萬台幣）的YONEX泰國羽球公開賽今天進行各組8強賽，唯一雙打代表「麟洋配」王齊麟／李洋以23比21、21比15，擊敗馬來西亞王耀新／張御宇組合，搶下4強門票。

此次台灣共有4組人馬出征泰國，包含「世界球后」戴資穎、台灣羽球「一哥」周天成、「羽球王子」王子維及男雙世界排名第7的「麟洋配」。

前兩輪王齊麟／李洋都以直落二順利過關，挺進8強，今天碰上世界排名第15的馬來西亞組合，爭取4強門票；過去兩組人馬唯一1次交手是在去年的全英公開賽，當時「麟洋配」以直落二勝出。

首局戰況膠著，雙方共出現15度平手，「麟洋配」在19比20化解對手1個局點機會再度扳平，靠著兇猛攻勢，反倒在自己的第2個局點機會成功兌現，先下一城。次局「麟洋配」在1比1後就一路保持領優勢，以直落二取勝。

下一戰王齊麟／李洋的對手，將是南韓組合徐承宰／催率圭及排名第2的印尼男雙名將阿山（Mohammad Ahsan）/塞提阿萬（Hendra Setiawan）之間的勝方。

(中時 )