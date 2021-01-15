清洗網版現場及排放口。（台北市環保局提供／張立勳台北傳真）

有民眾1月上旬向台北市環保局反映，社子島社9抽水站排出藍色廢水，市府立即啟動專案辦理，並鎖定附近可疑汙染對象，14日再度發現大排內的水遭染成藍色，循線查察確認汙染業者為禎鴻紙箱實業有限公司，現場依《水汙染防治法》告發，可處3萬到300萬元罰鍰，並要求業者立即改善。

環保局環保稽查大隊長顏伶珍表示，該案在近10天密集追蹤下，稽查人員於昨日上午10時巡查時，發現延平北路7段106巷94弄底道路側溝水遭染成藍色，立即前往已鎖定的紙箱印刷業者工廠稽查。

她指出，業者雖稱使用過墨水溶液均有請廠商回收，但經稽查人員詳細檢查，發現業者人員在工廠後方廁所內清洗網版藍色水溶性染料，再循著地上排水孔流到外面側溝，現場地板、牆壁仍清晰可見藍色墨水痕跡，現場蒐證完畢，依《水汙染防治法》第30條第1項第2款規定告發，並要求業者妥善處理清洗網版廢汙水，避免汙染環境水體。

環保局強調，該局在社子島布下重兵，針對社子島轄內工廠營業態樣已有掌握，民眾如有發現汙染情況，請立即撥打1999市民當家熱線舉報，讓稽查人員第一時間赴往現場採證查緝，迅速打擊不法。

環保局呼籲社子島業者，勿任意排放未經處理的廢汙水汙染水體，一經查獲將依情節輕重，可處3萬以上、300萬以下罰鍰。

(中時 )