李國煌女裝造型，讓老婆評身材還行臉蛋不及格。（光年映畫提供）

新加坡喜劇天王李國煌在賀歲片《男兒王》面臨中年失業，更陷入了生活困境，現實生活中，他也曾在走紅前嘗試做生意失敗，甚至口袋裡掏不出五毛錢買報紙。李國煌透露年輕時在媽媽的餐廳工作，每個月收入很高，甚至做３個月就可以用現金買車，後來他將賺來的錢全部投資到服裝的包裝生意，無奈後來美伊情勢緊張，美國訂單全沒了，公司蒙受鉅額虧損。

他接著改當文具送貨員，從每個月賺1萬多元(新加坡幣)變成收入只有1千多元的送貨司機，每到月底錢不夠用，總得從公司走4個車站的距離回家，日子過得非常拮据，他回憶：「我有一天經過報攤，從口袋掏了好幾分鐘，竟然都掏不出5毛錢買一份報紙。」，正因為捱過這些苦日子，當李國煌遇到《男兒王》中與真實人生經歷相呼應的角色，就決定要爭取演出機會。

李國煌透露，當編劇兼主演的賴宇涵還在寫劇本時，他就開始打聽誰會出演這個角色，更是第一次次主動爭取演出：「因為這部片的故事打動了我，我演的是為了養家糊口而走上變裝秀這行業的中年男子，這其實跟我們熟悉的一些泰國男人和女人從事夜店工作，是為了賺錢養家的情況一樣的。」

李國煌表示在電影開拍前，有先把片中多款反串變裝的造型照給孩子們看過，讓他們有心理準備：「有些造型他們喜歡，有些覺得有點好笑。不過最重要是，讓他們知道他們的爸爸為什麼要接演這部寫實卻有趣，又具有意義的故事。」，而李國煌的老婆看完也給了反饋，他打趣說：「太太認為我的身材還行，臉蛋部分不及格！」。

(中時 )