位於台中市大雅區的大華上膠廠有限公司，被控從2015年起涉嫌短報使用揮發性原物料數量，且以繞流方式排放含甲苯等揮發性有機物廢氣，總計短繳空汙防制費用達5605萬元，台中市環保局裁罰該公司1070萬、追繳1.1億多元空汙防制費，檢方依違反空氣汙染防制法等罪起訴羅姓負責人與王姓會計。

台中市環保局2019年與環保署合作，運用科學儀器紅外線氣體顯像儀掃描，發現大華公司有排放揮發性有機物的異常情況，經持續監控達半年，確認該公司確實持續排放汙染物，去年6月展開檢警環聯合查緝行動，一舉查獲該公司有多根未經登記許可的不明排放管道。

環保局指出，為克服人員無法靠近管路、順利取得從該繞流管道排放出的揮發性有機物濃度，查緝人員特別在行動時出動無人機搭載採樣管線，經取得廢氣至火焰離子偵測器進行量測後，確認該有機物濃度明顯超標，即依違反空汙防制法對大華公司裁罰1070萬元。

台中檢方調查發現，大華公司不僅繞流排放廢氣，還從2015年開始，涉嫌短報製程中所使用的醋酸乙脂、丁酮、甲苯、PU、壓克力樹脂與其他含揮發性有機物的原物料數量，經估算，該公司每季短報的比例高達88至100％，總計詐得短繳空汙防制費用達5605萬7961元。

檢方指出，針對大華公司短報原物料的部分，台中市環保局依規定追繳其5年內空汙防制費共1億1106萬5051元；檢察官則認為該公司羅姓鳳責人、王姓會計涉嫌違反空汙防制法申報不實、刑法詐欺等罪，起訴兩人。

(中時 )