疫情暴衝，中央提升防疫等級，啟動「一人一戶」的防疫新制，導致防疫旅館需求暴增供不應求，對此，北市觀傳局為讓居家檢疫者均能返台順利完成居家檢疫，配合中央擴增防疫旅館量能，截至15日增加6家防疫旅館，達成提供100家防疫旅館的目標，盼解決民眾困擾。

北市旅館公會理事長韋建華指出，農曆新年將至，許多台商回國訂不到房，只能讓家人外出住一般旅館，自己回家隔離，但春節時間旅館住宿不便宜，若4口之家有住宿需求，恐怕無法負擔連續14天的住宿費。

對此，觀傳局指出，目前台北市有提供居家檢疫1天500元，連續14天共計7000元之補助金，無論居家檢疫者本人要入住防疫旅館，或是居家檢疫者選擇住在家中、改讓家人外出住進旅館，都可申請獲得補助，請民眾安心申請。

觀傳局強調，市府積極配合中央政策，努力擴增防疫旅館量能，除了14日有限度開放外縣市民眾訂房，更在15日達成100家防疫旅館，目前能提供至少6855間檢疫客房，台北市的防疫旅館量能絕對充足，請民眾安心入住。

有王姓民眾透露，自己一直想替即將回台的家人訂房，但上網怎麼找都遲遲訂不到，也很擔心如果讓家人回家住，自己跟爸媽外出，會不會反而遭遇更高的風險，還好這次好不容易有擴增防疫旅館數量，才終於找到房間能讓家人好好過年。

(中時 )