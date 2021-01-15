歐洲最大企業軟體公司思愛普以不錯的第四季結束艱困的一年，去年10~12月的季度息稅前獲利為27.7億歐元，年減3%，該公司報出出乎市場的初值數據，優於市場預期。
因新冠疫情而來的封鎖造成的衝擊未如預期來得大，第四季營收跌約6%，來到75.4億歐元。思愛普將在29日公布完整財報數據。
對於今年的展望，思愛普預計軟體訂閱和授權的收入將與2020年相仿和停滯，或者最多經匯率調整為增加2%。關於對網路的軟體使用，思愛普預計成長13%至18%，部分為居家辦公的增加。
(時報資訊)
歐洲最大企業軟體公司思愛普以不錯的第四季結束艱困的一年，去年10~12月的季度息稅前獲利為27.7億歐元，年減3%，該公司報出出乎市場的初值數據，優於市場預期。
因新冠疫情而來的封鎖造成的衝擊未如預期來得大，第四季營收跌約6%，來到75.4億歐元。思愛普將在29日公布完整財報數據。
對於今年的展望，思愛普預計軟體訂閱和授權的收入將與2020年相仿和停滯，或者最多經匯率調整為增加2%。關於對網路的軟體使用，思愛普預計成長13%至18%，部分為居家辦公的增加。
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