近期油價攀揚，布蘭特站上美元，乙烯蓄勢彈升，塑化報價止跌回穩。法人推估，ABS利差仍可維持500美元高檔水準，在SM反彈、ABS利差持穩，加上廠商農曆年前訂單多已確認，國喬(1312)、台達化(1309)Q1營運不淡，或能維持2020年第三季表現。

展望後市，廠商認為，大陸強推家電、車用等內需經濟，有利支撐ABS、PS需求，而下游客戶為避免在年前堆積庫存，目前庫存水位仍偏低。若農曆年後，客戶訂單明顯拉升，ABS、PS需求回溫可期。

分析師指出，受制大陸下游家電廠商因缺艙、缺櫃導致積壓成品庫存及資金，加上客戶訂單逐步緩解，原料SM價格回落，ABS、PS價格也拉回整理。由於ABS大宗應用於如冰箱等白色家電，目前需求多為剛性需求、汰舊換新，惟當前供給端僅大陸恢復較快，其他東南亞市場受疫情干擾，供需仍緊。

此外，大陸2021年有250萬噸SM新產投入，有利下游ABS、PS利差擴大。2021年ABS新增產能包括奇美45萬噸、台化25萬噸，產能開出約在下半年，實際影響約在2022年，在剛性需求持續，ABS利潤有望維持高檔。

國喬台灣ABS產能12萬噸、6萬噸PS，轉投資鎮江奇美(持股30.4％)85萬噸ABS及50萬噸PS產能。農曆年前訂單都已確認，獲利表現不差；漳州奇美第一期ABS產能45萬噸，將於2021年7月投產。

台達化大陸天津EPS產能14萬噸、中山廠EPS18萬噸；台灣前鎮廠EPS 6萬噸、GPS／IPS10萬噸，林園廠ABS／SAN12.5萬噸。EPS營收佔比50.73％、ABS約28.52％、GPS約18.07％。目前營運維持全產全銷。

(工商 )