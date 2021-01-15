瞄準年終買氣，家樂福15日宣布，農曆新年檔期將祭出超過2億元的現金折價券大方送！首先開跑的第一波活動是，1/17當天限定，全台量販店單筆消費滿2,000元、便利購超市消費滿599元以上，皆可獲得9折現金折價券；線上購物消費滿2,000元，可直接享9折優惠！

此外，因應尾牙旺季到來，加上年前民眾換家電需求，家樂福也宣布推出尾牙家電慶活動，2/28前單筆購買家電商品滿5,000元，就可獲得抽獎機會，頭獎將送出價值1,609,900元TESLA Model3 standard range plus特斯拉電動車，還有二獎SONY KM-85X9000H UHD液晶顯示器（市價164,900元），將送出300萬大獎！

另外，家樂福表示，今年春節限量福袋將於大年初一2/12上午10:00於全台家樂福開賣，量販店每店限量100個、超市店限量20個，單個售價199元，每人限購一個，頭獎1名將送出Apple Macbook Air13.3-256G（市價30,900元/不挑色）、貳獎1名送Dyson HD03 supersonie吹風機（市價14,600元/不挑色）、特獎10名送Apple iPad Air 64G（市價18,900元）、特獎10名送Nintendo Lite（市價6,180元)）。

家樂福表示，這款春節福袋不僅也是購物袋，且隨機包裝內含多項商品，市價超過500元，同時內附刮刮卡，除了可抽上述獎項外，還有承億文旅住宿500折價券x2張一組（總共40組）、義大娛樂世界樂園門票899全票x2張一組（總共50組），以及家樂福量販商品提貨券300元（總共50名）。

此外，家樂福也整合年菜、麵食、冷藏冷凍、酒類、衛生清潔、居家清潔，以及家樂福自有品牌七大類，預計送上破億折價券，只要消費單筆達類別指定金額，就可獲得該類別折價券，還有超過百件人氣商品買一送一。同時，家樂福線上購物年貨節也於近日開跑，眾多優惠方案積極搶客！

(工商 )