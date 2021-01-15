2021第23屆台北電影節將於6月24日至7月10日舉行，招牌雙競賽「台北電影獎」與「國際新導演競賽」15日起開始徵件，競賽獎金豐厚，盼能實質鼓勵幕前幕後的電影工作者，傳遞電影創作的熱情，歡迎所有符合資格的影像作品踴躍投件，從這裡開始連結觀眾、通往世界。

台北電影獎作為台灣電影最堅定的支持者，一直以來拔擢本土優秀影像創作者，鼓勵不同題材與表現形式，堅守國片的主場。四類別影片「劇情長片」、「紀錄片」、「短片」及「動畫片」皆可角逐各類別最佳影片，並共同競爭演員與技術類等15項個人獎項，以及最高榮譽百萬首獎。

2020台北電影獎最佳紀錄片《阿紫》、最佳短片《幽魂之境》、最佳動畫片《大冒險鐵路》皆是導演首次帶著作品入圍便獲獎；個人獎項亦有15位得獎者是初次獲獎，台灣優秀電影創作者輩出，令人期待。去年大贏家《返校》一口氣囊括百萬首獎在內的六項大獎，也將「國民學姐」王淨送上影后寶座；而莫子儀以《親愛的房客》抱走影帝，更挾著台北電影獎的氣勢勇奪金馬獎最佳男主角，為耕耘多年的表演之路交出漂亮的成績單。

2021台北電影獎1月15日開放報名，短片與動畫片類於3月15日、劇情長片與紀錄片類則於4月1日報名截止，參賽影片之短片、動畫片完成時間須於2020年3月16日之後，劇情長片、紀錄片完成時間須於2020年4月1日之後，導演須具有中華民國國籍或居留身份，劇情長片必須符合文化部公告修正之「國產電影片及非國產電影片認定基準」之國產電影片。入圍名單預計於5月14日公布，並在7月10日舉行頒獎典禮公佈得獎名單。

而國際新導演競賽為台灣唯一針對新導演首部及第二部長片所舉辦的國際競賽，關注影像創作者在形式、敘事、題材掌握與美學風格上的潛力，每年引介入選10至12部影片，由5位國內外評審共同選出「最佳影片」、「評審團特別獎」，並設有觀眾票選獎及台灣影評人協會推薦獎。2021國際新導演競賽自1月15日開放報名，4月1日截止，5月14日公布入選名單，6月29日舉行頒獎典禮公布得獎名單。

(中時 )