員林市公所成立中部地區鄉鎮市公所第一個「體育管理所」，15日正式西區體育館揭牌辦公，員林市長游振雄說，組織微調後盼有體育活動專責推展窗口，藉此振興體育發展，滿足市民各項運動休閒需求，帶動城市行銷。
員林市公所建設課業務龐雜包羅萬象，游振雄上任2年來認為有重新調整的必要，今年起觀光文化課改為觀光發展課，增加公園管理維護業務，農業課則調整為農經課新增停車管理與工商相關業務，並將公有零售市場管理業務縮編，成立全新的「體育管理所」。
人口12.5萬人的員林市是彰化縣人口第二大行政區，更是南彰化最大生活圈，現有市屬8處運動球場、西區槌球場與體育館，除了即將落成的彰南運動中心，今年起也正式接受縣府委託代管員南路上的員林運動公園，且未來還將有47個公園綠地亟待規畫相關運動休閒設施。
運動員出身，曾是健力金牌國手的游振雄說，西區體育館當年是由他爭取，最早作為羽球館，後成為綜合球類運動場館，選擇在此設置專責體育管理所格外有紀念意義。
他指出，未來3年縣府將每年補助280萬元委託公所維護管理員林運動公園，他有意串聯超高人氣的藤山步道納入整體規畫，改善過去雜草叢生景象，和汽機車停放雜亂影響人潮動線等問題，也計畫將公園內的停車場改為收費制，搭配即將上路的幸福小巴，帶動員南路整體登山健行、運動休閒風氣。
(中時 )
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