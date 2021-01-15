員林市公所組織編制今年起重新微調，運動員國手出身的員林市長游振雄（左），特別成立全新的專責窗口「體育管理所」原本的觀光文化課員黃玉如（右）榮升所長，成為新單位的首任主管。（謝瓊雲攝）

員林市公所體育管理所，今天起正式在西區體育館掛牌成立，進駐辦公。最早時為羽球館的西區體育館是員林市長游振雄在當年擔任縣議員時極力爭取興建的，體育管理所進駐這裡辦公格外有意義。（謝瓊雲攝）

員林市公所成立中部地區鄉鎮市公所第一個「體育管理所」，15日正式西區體育館揭牌辦公，員林市長游振雄說，組織微調後盼有體育活動專責推展窗口，藉此振興體育發展，滿足市民各項運動休閒需求，帶動城市行銷。

員林市公所建設課業務龐雜包羅萬象，游振雄上任2年來認為有重新調整的必要，今年起觀光文化課改為觀光發展課，增加公園管理維護業務，農業課則調整為農經課新增停車管理與工商相關業務，並將公有零售市場管理業務縮編，成立全新的「體育管理所」。

人口12.5萬人的員林市是彰化縣人口第二大行政區，更是南彰化最大生活圈，現有市屬8處運動球場、西區槌球場與體育館，除了即將落成的彰南運動中心，今年起也正式接受縣府委託代管員南路上的員林運動公園，且未來還將有47個公園綠地亟待規畫相關運動休閒設施。

運動員出身，曾是健力金牌國手的游振雄說，西區體育館當年是由他爭取，最早作為羽球館，後成為綜合球類運動場館，選擇在此設置專責體育管理所格外有紀念意義。

他指出，未來3年縣府將每年補助280萬元委託公所維護管理員林運動公園，他有意串聯超高人氣的藤山步道納入整體規畫，改善過去雜草叢生景象，和汽機車停放雜亂影響人潮動線等問題，也計畫將公園內的停車場改為收費制，搭配即將上路的幸福小巴，帶動員南路整體登山健行、運動休閒風氣。

(中時 )