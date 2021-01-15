高雄市長陳其邁15日視察鳳山水資源中心，了解再生水廠運作現況以及因應汙染事件作為。（袁庭堯攝）

為防範不法業者偷倒工業廢油事件再發生，水利局斥資1.2億元建置智慧型聯網監測預警系統，預計明年3月完工。（袁庭堯攝）

再生水廠將處理過的汙水，透過快濾、UF（中空絲膜）、RO（逆滲透）三道工法濾出純淨的工業用水，品質純淨穩定且優於自來水。（袁庭堯攝）

高雄鳳山水資源中心堪稱全國「再生水」示範廠，肩負民生汙水轉工業用水重任，但前兩年屢遭不法業者偷倒工業廢油污染，水利局斥資1.2億元建置智慧型聯網監測預警系統。市長陳其邁15日視察表示，目前水情嚴峻，若缺水就啟動伏流水，減輕民生、工業用水壓力。

鳳山水資源中心2019年完工啟用，主責處理鳳山、鳥松地區的家庭廢水及提供工業用再生水，每日供水量達4萬5千噸，可滿足工業區20％的用水量。

2019年水廠附近下水道遭人偷倒大量油泥，2020年上游鳳山圳也傳出油泥污染事件，一度造成水廠連2年再生水供水量降至80％，所幸水廠人員透過離線清洗設備緊急清洗受污染RO膜，更換嚴重受損濾材，今年供水率再度恢復100％，但未來需仰賴先進預警系統，避免油汙事件再發生。

水利局日前高市府向內政部營建署爭取1.2億元經費，計畫佈建全國首套智慧型聯網監測預警系統，含7處監測站、5種污水管內的水質監測儀、20組攝影機、50組開蓋示警人孔蓋。廠區內也將設置「緩衝槽」，第一時間能隔離流入廠內的化學、工業物質，便利後續化驗及排除。預計今年3月上網招標，明年3月完工。

水利局表示，臨海再生水廠今年底即可啟用，未來有望日產6萬噸再生水，未來北高雄再推動1個日產2萬噸的再生水廠，預計2027年可達每日12.5萬噸的產水量。

陳其邁表示，高雄每日民生用水約120萬噸，產業用水平均約25萬噸， 共計約145萬噸，但高雄現仍可北送支援台南每日約20萬噸。水情不佳時可啟動台南地區反向支援，同時增加伏流水補充水源，最大供水可達到每日70萬噸，若再加上再生水，高雄民生及產業用水無虞。

(中時 )