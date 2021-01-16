今年的農曆過年在2月，在此之前有哪些星座能夠收穫好運？星座運勢網站「星座愛情不求人」分享，獅子座、射手座、金牛座在農曆年前受到幸運之神眷顧，運勢暴漲，工作、財運、愛情都會有很大的收穫，過得非常幸福！

▍1.獅子座

獅子座原本就比他人還要努力，因此好運常常眷顧他們，在農曆過年前這段時間，獅子有很強的事業運，他們在職場上的蛻變非常明顯，格局將會有大幅度提昇，獅子座本來就不安於平淡，在農曆年前會更加風風火火，在收入上也會更上一層樓，生活品質越來越好。

▍2.射手座

射手座去年的生活不太順利，不只是因為疫情的關係，射手去年的努力和收穫完全不成比例，另他們感到非常沮喪。不過在農曆過年前夕，射手會感受到許多明顯的變化，他們會果斷的告別過去的不順，走向充滿光明的新目標，讓他們不再像過去一樣黯淡，尤其財運更是暴漲，正財、偏財雙雙走運，有源源不絕的收穫。

▍3.金牛座

金牛座平常很低調，不太會被旁人注意，不過他們具備很強的能力，就連去年的疫情都影響不了他，與其他人相較之下，金牛都過得還算順利，尤其到了今年1月，金牛更有機會去施展才華，能夠受到幸運之神眷顧，在財運、感情上都有很大的收穫。

(中時新聞網)