鍾欣凌為可愛又充滿冒險精神的主角銀龍「飛克」配音。（木棉花提供）

動畫電影《銀龍出任務》即將於2月10日小年夜登上大銀幕，15日首度公開中文配音明星，找來金鐘獎影后鍾欣凌擔綱主角銀龍「飛克」聲音演出。鍾欣凌的家人及親朋好友聽到要她配恐龍時，都很興奮開心，儘管貴為金鐘影后，鍾欣凌首次為電影動畫配音，表示隔行如隔山，到錄音室還是被打回原形，她完全不敢在親友前配音給他們試聽。

鍾欣凌一開始到錄音室很緊張害羞，包括配音的喘氣呼吸要跟對時機，在配音室的密閉式空間一邊聽自己的喘氣聲，一邊還要跟導演討論喘氣的時間點是否正確，她笑說：「太羞恥了！」。她坦言一開始真的抓不到方向，包括要演出在天空翱翔的聲音表現，聲音導演要她時而握緊拳頭，時而張開雙手用力飛，還要演出飛行失敗時的自由落體尖叫聲，用盡洪荒之力，體力消耗跟生小孩一樣，一路配下來小孩都不知生出幾個了，配到後來恥度全開。

本片主角「飛克」是一隻超過2米以上的青少年龍，鍾欣凌有時會不小心變回「女聲」，為了達到「人龍合一」的境界。她只能用最笨的方法，不斷催眠自己「我很大隻、大隻、大隻！中性、中性、中性！現在我在天地之間，我在飛！」最終才完成這次替龍配音的奇妙體驗。

(中時 )