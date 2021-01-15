透過新北市農會及新北果菜公司等通路平台協助，出貨已達1萬餘斤的好成績，為全台銷售冠軍。（許哲瑗攝）

台東鳳梨釋迦傳統銷售通路因新冠疫情受阻，縣長饒慶鈴15日遠赴新北市政府與市長侯友宜合體，共同宣傳第2波台東釋迦宅配訂購優惠活動，推出每箱679元、加1元多1箱的優惠價，新北市農會及新北果菜公司現場力挺，分別加碼認購1萬台斤及2萬台斤的鳳梨釋迦，跨縣市支持台灣農產品。

今記者會在新北市政府登場，台東縣農產股份有限公司吳柏成總經理介紹，鳳梨釋迦與過往的大目釋迦有別，不僅籽粒稀少，甜度高達26度，口感甜酸又綿密，還帶有淡雅的鳳梨香氣，最佳的黃金賞味期限是購買後先在常溫下放置「7天」，待釋迦軟化後再切開享用，口感最棒。

侯友宜表示，台東鳳梨釋迦非常好吃，上個月在歡樂耶誕城上市後，透過電商平台帶動新北市民的搶購潮，這次很高興能再來新北市銷售，藉電商平台及宅配的方式，讓廣大的市民朋友打通電話或滑滑訂購網站，在家輕鬆點就能把好「釋」帶回「迦」，也讓傳統通路因疫情受阻的台東小農，打開新形態銷售管道，降低疫情衝擊。

饒慶鈴指出，非常感謝前次新北市民的大力支持，先前在新北耶誕城展售，並透過新北市農會及新北果菜公司等通路平台協助，出貨已達1萬餘斤的好成績，為全台銷售冠軍。本次帶來的鳳梨釋迦，不僅籽粒稀少，甜度高達26度，口感甜酸又綿密，還帶有淡雅的鳳梨香氣，且富含維生素C、維生素B2及膳食纖維，外加台東縣得天獨厚的氣候條件，有縱谷阻擋東北季風，更有太平洋黑潮保溫加濕，孕育出具有外銷國際的高品質釋迦，歡迎大家踴躍訂購。

(中時 )