三星（Samsung）14日晚間正式發表Galaxy S21系列三款旗艦級新手機，並在今（15）日宣布手機價格以及預購起跑的消息。隨後五大電信也紛紛公布三星Galaxy S21系列綁約資費以及預約活動，想要以綁約的方式入手Galaxy S21系列的你，可斟酌參考。

自1月15日15:30至1月25日23:59在全通路預購Galaxy S21 Ultra並上網登錄則贈送Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機以及Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器。預購Galaxy S21以及Galaxy S21+則是贈送Galaxy Buds Live與Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器。在三星智慧館、三星商城線上預購，則除了上述預購優惠外，還可享額外優惠（可參照下方相關新聞）。在五大電信預購者，上述優惠皆可享，另可享有各電信商提供的不同優惠。

一、中華電信

今(15)日15點30分起至1月25日17點止，同步開放Galaxy S21全系列旗艦新機在中華電信網路門市限量預購，1月27日起即可優先領機。中華電信獨家銷售Galaxy S21 5G 128G(星魅灰、星魅紫)、Galaxy S21 Ultra 5G 512G(星魅黑、星魅銀)款式。

在中華電信申辦精采5G月繳1,399元(36個月租期)，Galaxy S21 5G 128G專案價NT$7,990元、Galaxy S21 Ultra 5G 512G專案價NT$24,490元，月繳1,599元以上，另享有「流量轉贈」8GB (1門)以上的優惠。在中華電信搭配「舊機換新機」可加碼折價3,000元。另行動VIP可享最高購機折扣5,000元及加碼贈Hami Point最高2,000點(1點等於1元)。

二、台灣大哥大

台灣大哥大各通路包含網路、myfone門市及電商平台myfone購物與momo購物網，從即日起至1月25日開放預購Galaxy S21系列，台灣大獨家銷售Galaxy S21+(8G/128G)星魅銀，搭配1,399元資費，綁約48個月，就能0元帶回家。

申辦台灣大專案購機，可再抽Soundbar Q950T kvadrat聯名款藍牙無線揚聲器(市價59,900元)。VIP用戶續約全系列機款最高還能再省5,000元。另外，現在申辦5G專案再加碼新春天天抽momo幣10,000元活動，搭配1,399元以上資費更可享加倍抽獎機率。1月25日前在電商myfone購物平台預購S21系列，最高享2,600元回饋，加購配件享56折起優惠，還有機會抽中Apple Watch 6；使用myfone購物線上舊機回收換新服務，還可拿最高 25,770元回饋。

三、台灣之星

自2021/01/15(五)下午15：30起，凡至台灣之星全台實體及網路門市新申裝/攜碼/續約預購申辦，月租最低$399起，就可入手最新Galaxy S21 系列5G旗艦手機；月租$799起即享4G上網吃到飽、用到5G才付錢，5G每月最高只要加$200，相當於最高月租$999就可享5G不限速上網吃到飽。此外，若為攜碼/續約申辦最高可折$6,000，帶舊機到台灣之星全台門市，搭配指定資費方案，台灣之星再額外加碼折$3,000，讓你直接免費換一支最新Galaxy S21 5G。

同時，針對台灣之星老客戶，除同享上述舊機換新機優惠外，依老客戶的年資及星等搭配指定資費還可以再享額外手機折扣：(1)年資越久優惠越多，最高可折$6,000；(2)符合紫/金/鑽星VIP資格者，依星等不同，可獨享手機專案價折$1,000~$6,000之優惠。上述老客戶專屬優惠若於網路門市申辦，年資優惠及星等優惠可同享，等於手機專案價最高可折$12,000。

無論你是預購三星Galaxy S21哪種機款，台灣之星都會獨家再加碼贈送SAMSUNG原廠無線閃充充電座(市價$1,890)；另外還享10大加值服務首月免費、綁定電信帳單代收再送YouTube Premium 4個月免費試用等限定好康！

四、遠傳電信

遠傳全台實體與網路門市今(15)日起至1/25，限時限量開放預約登記，可享1/27優先取貨。搭配「遠傳心5G」月付$1,399資費30個月，Galaxy S21 256G可以$13,990帶回家；S21+ 256G，只要$18,990；S21 Ultra 256G，只要$25,990！

來遠傳申辦S21(256G)、S21+(128/256G)、S21 Ultra (256G)奉上破萬元獨家豪禮：白金會員續約最高折$5,000；獨家贈送遠傳friDay VR、遠傳friDay影音「明星多視角館」與「4K影劇」；網路門市限定申辦送$1,500全家商品卡；1/31前申辦，再免費帶走超夯家電，包含氣炸鍋、吸塵器、電暖爐等居家良物任君選！

五、亞太電信

亞太電信宣布即日起開放預購Galaxy S21 5G系列。亞太電信5G購機方案，提供599元到2,699元8個級距，有Galaxy S21 5G 256GB、Galaxy S21+ 5G 128GB、Galaxy S21+ 5G 256GB、Galaxy S21 Ultra 5G 256GB四款機型可選擇；其中，申辦1,399元資費，Galaxy S 21 5G 256GB專案價15,990元，享5G上網不限速吃到飽，約期24個月，再各加贈12個月Gt TV_電視館、Gt鈴聲+及Gt電子書娛樂無限包。

三星Galaxy S21系列在台將與全球首波同步，在1月29日正式上市。除了上述三星官方提供的預購禮、五大電信提供的額外預購禮之外，三星也準備了上市禮、排隊禮，參考以下相關文章可以進一步了解怎樣入手Galaxy S21系列最划算！

(科技)