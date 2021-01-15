張鈞甯在《緝魂》演短髮女刑警。（威視提供）

張鈞甯在29日上映的新片《緝魂》中飾演幹練女刑警，為此剪去一頭長髮。她開拍前不但接受體能訓練，也和導演程偉豪多次造訪警局做田調，全程參與埋伏、跟監、偵訊等流程，「我有一次跟他們去抓嫌犯！」她回憶，當時警察接獲線報，得知某嫌犯在市場內擺攤，因此自己便跟著警察同車去埋伏，「整車裡面最緊張的就是我！」

到了現場，警察就各自變裝後伺機行動，她也在一旁目睹了整個逮捕嫌犯的行動，抓回警局後張鈞甯還一同參與了偵訊過程，學到不少警察偵訊時的「撇步」，並精湛地運用在《緝魂》中演出一鏡到底的偵訊戲，這一切豐富的田調經驗也讓她直呼：「真的完全顛覆我的想像！」

片中一場非常長的會議室報告戲，讓張鈞甯回憶起來還是超焦慮，原來她第一次拿到劇本時，發現那場戲全是她一個人的台詞，自認記憶力很差的她，開拍前就一直很擔心這場戲，連坐長途飛機時都不放心地猛背，就這樣連背了好幾天。

拍攝當天，導演程偉豪堅持張鈞甯這場戲要各個角度從頭到尾拍攝一遍，等她順利背完台詞後換個角度再拍一遍，如此講求連貫的拍攝方式也讓張鈞甯極度焦慮，深怕她一NG就拖延到劇組的收工時間，好在追求完美的張鈞甯最後順利通過考驗。

(中時 )