中華電信今(15)日宣布開放Samsung Galaxy S21 5G全機型在網路門市限量預購，如所料獲星粉熱烈預購，於開放不到1小時內立即額滿。

統計客戶於中華電信網路門市預購狀況，以獨家Galaxy S21 Ultra 5G 512G及Galaxy S21 5G 128G快手搶購一空，顯示頂規旗艦及價格親民的Galaxy S21系列5G新機，皆獲忠實星粉擁護。在預購量部分，Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G佔比為4成、3成5、2成5，顯示大尺寸的旗艦新機仍為星粉首選。而經典色系星魅銀及絕美話題新色星魅紫最受青睞，超過5成客戶選擇。

凡於今(15)日已完成預購的客戶，可於1月27日起優先領機。無論在哪個通路預購，皆可享預購Galaxy S21/S21+ 5G加贈的Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機(原價5,990元)、Galaxy S21 Ultra 5G限量預購禮Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機(原價6,990元)，並同享限量預購禮Galaxy Smart Tag藍牙智慧防丟器(價值990元)。

三星S21 5G、S21+ 5G和S21 Ultra 5G 均搭載最新旗艦5奈米高通八核心S888處理器，採用無邊框的Dynamic AMOLED 2X O極限全螢幕，尺寸分別為6.2吋、6.7吋與6.8吋，支援120Hz可變更新率顯示；影音功能再升級，搭載更進化的專業級攝影功能，無論是全鏡頭4K 60fps高畫質錄影(僅S21 Ultra 5G支援)、直播錄影模式、最佳導演及透過5x AI運算的一鍵拍錄2.0，都能讓星粉輕鬆變身專業級影像玩家。

(科技)