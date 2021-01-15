桃園市1名女子去年8月因諸事不順，孔姓友人介紹曾男協助，曾男竟稱女子被鬼纏身，體內有穢物，要做法化解。曾男在八德1間汽車旅館以衣物蓋住孔女、女子眼睛，隨即脫下女子褲子性侵得逞，曾男遭桃檢依強制性交罪嫌起訴，孔女則不起訴。

檢方調查，女子因為諸事不順，和26歲孔姓友人提及相當困惱，孔姓友人因此介紹曾佯稱會作法的26歲曾姓男子協助。曾男見女子外貌色心大起，竟說女子被鬼纏身，體內有鬼遺留的穢物，才會這麼倒楣，需要做法化解。女子信以為真，3人約在八德1間汽車旅館作法。

曾男在房間內指示孔女、女子以衣物遮蓋雙眼，再叫女子躺在床上，還稱作法期間不能取下遮掩衣物，也不能發出聲音，以免生命危險。女子乖乖聽話，曾男隨即脫下女子褲子，對其性侵。女子事後懷疑有異，隨即驗傷、報警。因曾男是孔介紹，她懷疑被設局，也一併提告。

曾男坦承犯案，檢方也認為，因女子遭逢挫折，處於徬徨無助之際，自主能力顯屬薄弱易受影響，非出自由意志的性行為，屬於違反意願方法，認定曾男犯強制性交罪。

孔女部分，檢方則認為，孔雖然向女子道歉，不代表是自白犯罪，且孔女事後多次質疑曾男是否性侵女子，曾男還向孔女道歉「我良心不安壓力大到我真的想去死了」、「我對不起你們」，顯見曾男把孔女也當成被害人，給予不起訴處分。

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