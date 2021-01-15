據《韓聯社》與美國有線電視新聞網(CNN)等媒體報導，北韓勞動黨第8次全國代表大會甫於12日落幕，北韓14日隨即於平壤金日成廣場舉行大閱兵，展出疑似「北極星5號」新型潛射彈道飛彈(SLBM)。這是北韓繼2020年10月建黨75週年閱兵式後，時隔3個月再次閱兵。除呼應金正恩「全力發展核武與高科技武器外」，北韓也有意在拜登就職前夕以展現軍力向其釋放政治訊號。

北韓中央通信社(KCNA)報導，這次展出的「北極星5號」為水下戰略彈道飛彈，是「世界最強武器」，足以證實北韓強軍壓倒全球的軍事科技威力。

一直讓人懷疑是否出現健康問題的金正恩，現身此次閱兵。(圖/美聯社)

相較於2020年建黨75週年閱兵式亮相的「北極星4號」，這次展示的「北極星5號」的飛彈彈頭更大，可能搭載多枚彈頭或延長射程；不過，平壤迄今仍未試射，研發進度與能否部署仍屬未知數。另有分析指出，「北極星5號」可能是由2019年10月發射的「北極星3號」改良而來。

此外，這次閱兵中也可看到人稱「北韓版伊斯坎德」的KN-23彈道飛彈改良版。與之前公開的KN-23，改良版彈頭形體更為尖銳，發射車的輪子也增加一對，讓人懷疑是否改良為移動發射式戰術核武。

北韓在拜登就職前夕大動作閱兵，不無喊話意味。(圖/美聯社)

由於KN-23射程約400至600公里，加上該款飛彈下降階段可二次爬高，南韓飛彈防禦體系難以攔截，故被視為針對南韓的戰術飛彈。美國有線電視新聞網(CNN)分析，新型短程彈道飛彈可能使用固體燃料，這讓它發射所需時間遠較液體燃料來得短。

除前述兩款飛彈外，這次閱兵北韓也展示大型多管火箭砲、北韓版「陸軍戰術彈道飛彈」(ATACMS)、戰術地對地彈道飛彈，就是沒有洲際彈道飛彈(ICBM)，顯示金正恩雖然向美國喊話，但仍有餘地避免玩火上身。

北韓趁此還展示其它武器，就是沒有ICBM。(圖/路透社)

不過，「北極星5號」加上KN-23彈道飛彈改良版，金正恩無疑在向拜登喊話，北韓已是核武俱樂部的一員，擁有強悍的軍事力量，拜登千萬不可小覷。

另一方面，在第8次全國代表大會中還提出研發未來戰略武器的目標，更重申國防力量是政策的基礎。金正恩強調，未來應提升射程1.5萬公里洲際彈道飛彈的命中率，並研發超大型核彈頭與極音速武器。其在閉幕時總結，在持續提升核嚇阻的同時，仍應全力加強軍事力量。

北韓在拜登就職前夕進行閱兵，展示最新潛射彈道飛彈等武器。

相較於金正恩在2019年勞動黨第7屆5中全會上提到大力發展經濟、改善民生，日前又承認經濟計劃失敗；此番雖未提到「核武發展與經濟建設並行路線」，但政策旋律改為全力發展核武與高科技武器，加上定調美國為主要敵人，提出「以牙還牙、投桃報李」的對美方針，不無在拜登就職前夕向其喊話的用意。

更進一步來說，一方面以展示軍事力量，向美國表態其以非吳下阿蒙，美國應盡快解除制裁、重返談判桌，進而改變對北韓政策；另一方面，面對全球新冠肺炎大流行，北韓又承認經濟計畫失敗，金正恩此舉不無以向民眾展現實現軍事現代化的能力，進而穩固領導地位。

儘管全球疫情大流行，但北韓閱兵中卻沒有人戴口罩。(圖/路透社)

CNN認為，金正恩喊出「不管美國由誰執政，反北韓的性質與精神永遠不變」。因此，「核武研發將不斷向前推進」；但這樣大張旗鼓的閱兵，充滿挑釁意味的強軍宣言，恐讓美國與北韓的裁軍會談未演先蒙上陰影。

卡內基國際和平基金會研究員潘達(Ankit Panda)分析，儘管新冠肺炎大流行加上經濟困難，但金正恩持續向全球展現平壤維持核武力量與傳統武器現代化的決心絕不改變。SLBM使用大型固體推進劑就是北韓彈道飛彈技術成熟的證據。

然而，是否真正成熟仍需實際試射才知道，但這恰好是華府最為反感之處。換言之，拜登上臺後不只要處理國內新冠肺炎大流行，以及川粉之亂造成的內部撕裂與持續動盪，還必須分身煩惱北韓可能進行新一波核武與飛彈測試。

(中時新聞網)