櫃買中心今（15）日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審查通過凱基投信申請之「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元投資級新興市場ESG永續債券指數」、及「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數」之指數資格認可。

櫃買中心表示，「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元投資級新興市場ESG永續債券指數」係衡量新興市場之美元計價、剩餘期間15年以上之投資等級主權債券、類主權債券及公司債券市場績效表現，並依據MSCI ESG Ratings進行篩選，目前由153檔成分債券所組成，平均存續期間為16.5年。

另「彭博巴克萊MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數」係衡量美元計價、剩餘期間15年以上BBB級公司債券市場績效表現，並依據MSCI ESG Ratings進行篩選，目前由123檔成分債券所組成，平均存續期間為16.36年。

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