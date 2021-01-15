經濟部加工處(將更名為科技產業園區)新任處長楊伯耕，15日就任，未來，他將站在卸任的黃文谷「巨人的肩膀上」，積極屏東園區擴區及高雄軟體園區第二期開發計畫，以新增產業空間，提升投資動能，深化產業聚落。

加工處長交接就職典禮，15日在楠梓園區舉行，經濟部次長林全能南下主持監交儀式，卸任的黃文谷將印信交給接任的楊伯耕，加工區內外各同業公(工)會理事長及代表、日本交流協會代表，與園區內機關代表及廠商代表多人與會。

經濟部次長林全能致詞表示，加工處長黃文谷是加工區建成以來，在位期間最久的處長，總共8年7個月，期間推動許多創新典範，在所有區內廠商鼎力支持與同仁共同努力下，「新價值」、「新空間」、以及「新氣象」等面向展現卓越績效，不僅使園區朝卓越躍升發展，也讓外界看到園區的改變與成長。

尤其在疫情衝擊之下，加工區廠商仍大舉擴廠，近2年來就加碼投資逾千億元，讓加工區成為台商回台投資密度最高的園區，實在非常難得。

他說，更特別的是，黃文谷任內克服萬難，完成「科技產業園區設置管理條例」修法作業，讓這個歷史悠久的園區開啟嶄新的一頁，創造更多產業發展價值。

林全能指出，為了賡續推動園區發展，行政院特別調派加工處前副處長、工業局副局長楊伯耕擔任處長，楊伯耕是國立政治大學地政學系碩士，72年地政類科高考考試及格，歷任加工處主秘、副處長及工業局副局長，可謂學經歷俱佳。

加工處卸任處長黃文谷致詞表示，8年多來感謝長官及園區廠商給予的支持，也感謝加工處整個團隊盡全力為園區廠商服務，期許未來科技產業園區，在楊處長帶領下展開全新的一頁。

新任處長楊伯耕指出，黃文谷處長的輝煌績效，就是他最佳的後盾，他將站在「巨人的肩膀上」繼續前行，未來將積極推動五大重要施政工作。

楊伯耕指出，為了提升投資動能，將加速推動屏東園區擴區及高雄軟體園區第二期開發計畫，以新增產業空間，帶動區域產業創新發展，並加速更新、深化產業聚落，完成楠梓園區行政區域、鑽石場域與台中園區眺島更新等計畫，並利用更新活化的空間，深化半導體與關鍵零組件產業聚落，使園區發展成為高階製造中心。

楊伯耕表示，未來也將在高雄軟體園區建構「南部數位人才培育基地」，推動智慧加值輔導，以帶動區內廠商數位轉型，使園區朝向高值化發展，成為驅動區域創新的基地，同時，在精進服務園區廠商的同時，也將確實做好「科技產業園區設置管理條例」實施相關籌備工作，並利用園區更新名的契機，推動創新作為，展現更優質新氣象。

(工商 )