台中市議會部分議員召開記者會抨擊台中電廠，台電15日表示遺憾，記者會中只有同一政黨一錯再錯的口水，沒有與市民站在一起「共推新燃氣，延續好空氣」的決心。對於部分議員一再對外宣傳錯誤資訊，漠視台電員工兼顧環保及穩供的努力，台電更是深感無奈。

台電說，過去這段時間，台電反覆重申，「既有機組完成環保改善，排放表現良好」、「台電自主減煤減排已有大幅成果」、「增氣後採2氣6煤，兼顧環保及調度彈性」，以及「中火發電量已不足台中市使用」，若干議員仍頻發錯誤議論。台電表示，改善空品為市民期許，增氣則為改善空品的解方，台電會努力達到市民的期望，也期盼議員不要辜負市民所託。

台電指出，面對議員的刻意誤解，台電願意繼續澄清，希望幫助議員了解真相，也讓民眾認清事實。首先，台中電廠既有燃煤機組距離屆齡除役尚有10多年，並非老舊機組，且機組陸續完成空氣污染防制設施改善工程，排放表現不只符合國家標準，更符合市府現行加嚴標準。議員及相關人士一再指稱中火機組老舊，實在是不可承受之重。

台中電廠從配合空品預警降載、全廠停止火力全開、環保停機，到去年10月以來的擴大自主減煤，各項友善環境措施，只要供電穩定，台電「絕不手軟」。中火用煤量從最高峰103年1839萬公噸，至去（109）年已降為1229萬公噸，大減超過600萬公噸，排放量更是減少將近6成。數據會說話，減煤及減排成果顯著，台電會努力追求「好還要更好」，但也期盼議員不要視若無睹。

台電強調，自去年6月以來，台電已6度發布新聞稿，對外說明未來新增燃氣機組上線後，中火將採取「2氣6煤」的運轉模式，絕對不會火力全開。屆時不特定4部燃煤機組轉為備用，如遇下列狀況便不會啟用：

第一，空污季期間不使用；第二，空品AQI如果大於100不使用；第三，備轉容量率大於8%不使用。換言之，備用機組實際啟用機率極低。備用機組如同車子的備胎，平時不用，但緊急狀況可以救急，可以同時間減排及調度彈性。這不是口水，是台電的鄭重承諾，台電說到做到。

此外，針對議員質疑有關火力發電年減1%之公投結果，台電表示，針對2018年「年減火力發電1%」的公投結果，經濟部已經責成台電應該遵照辦理，本公司在調度、發電的努力下，已經達成了上述減量目標。

(工商 )