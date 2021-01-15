俗話說台灣最美的風景是人，一名父親今(15日)早剛送完幼稚園的孩子上課，出校門前發現角落都是亂丟的菸蒂，熱心的他便隨手撿起，沒想到剛進校門的幼童跟著效仿，讓一旁的母親急呼，「不要撿那個東西！地上都是細菌，叔叔在撿那是他喜歡髒東西！不要學」。聽得不是滋味的原PO，下秒便狠狠教訓了對方一番，高EQ的作法讓大批網友拍手叫好。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上表示，今早送完孩子到幼稚園上學後，看到校門角落一處都是菸蒂，便隨手撿起，誰知一旁的幼童見狀跟著模仿，檢起地面上菸蒂，一旁的母親著急表示，地上細菌太多不要亂摸，天真的孩童反問母親，「可是那個叔叔就在撿啊！」這時母親竟語出驚人，「叔叔在撿那是他喜歡髒東西！不要學」。

此話一出，原PO再也不忍決定回擊，並好好教育這名母親，下秒他轉身對著幼童說，「沒有戴手套或夾子是叔叔的錯，但叔叔我愛護環境，你喜歡出門就看到滿地都是垃圾嗎？」幼童搖搖頭，原PO語氣一變，便對婦人說道，「教育孩子不是只有老師的職責，家長的機會教育都是孩子內心成長的重要關鍵！我想妳也是很清楚，自己思考吧！」

語畢，婦人氣得急跳腳，看得出有些腦羞地回嘴，「要怎樣教是我的事，關你X事！莫名其妙！」接著就把幼童拉進校門了。有趣的是，幼童還時不時回頭看向原PO，「我看著孩子被強拉進校門，孩子也回頭邊走邊看著我，我微笑跟他揮手道別，而他也偷偷小揮著手道別」。

原PO高EQ的作法，讓網友看了大快人心，「言教不如身教，讚！」、「孩子的眼睛是聰明雪亮的」、「不認識你，但因你為環境付出及為小孩子詳細的解說教育，向你說一聲謝謝」。不過還是有網友提醒，現在這種非常時期，還是要多加注意，「保持環境整潔很好，但是煙蒂都是直接接觸唾液，現在這時期是不是不太好」。

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！

(中時新聞網)