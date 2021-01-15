首個全數位化 CES 成為前所未有最大規模的數位科技盛會，近二千家參展商推出下一代創新技術，共創更美好未來。全數位化 CES 2021 由美國消費者技術協會（CTA）擁有及主辦，重點包括由新創企業到科技巨頭的產品發佈、全球產業領袖的主題演講、好萊塢的現場娛樂表演以及一百多個小時的產業會議。

美國消費技術協會總裁兼執行長 Gary Shapiro 表示：「全數位化 CES 2021 吸引全球科技社群體驗創新、建立連繫及開拓業務。CES 展現在疫情下的加速創新，並說明科技產業的彈性及創新精神。從家庭和娛樂的最新創新，到 5G、汽車技術、人工智慧及數位健康的進步，CES 2021 中呈現的科技將引領成就更美好的未來。」

CES 2021 由 1 月 11 日的媒體日拉開序幕，當中有博世、佳能、開拓重工、海信、英特爾、LG 電子、賓士、Panasonic、三星電子及索尼等 19 家公司的新聞及產品發佈會。 媒體日的趨勢聚焦在「家」，包括在家中創造個人化工作、健康及娛樂，以及交通及出行的進步。

在全數位化的 CES 2021，近 2000 家公司推出了新產品，當中包括來自 37 個國家的近 700 家新創公司。參展商包括了科技巨頭，如英特爾、LG 電子、賓士、Panasonic、三星電子及索尼，亦也包括了非傳統科技品牌，如 AARP、普利司通、開拓重工、Indy 自動駕駛挑戰賽、強鹿、萊雅、摩恩及 P&G。首次在 CES 2021 參展的品牌包括 ASUS、BioIntelliSense、Bose、Sono Motors 及 Volvo Penta。

美國消費技術協會執行副總裁兼執行長 Karen Chupka 表示：「該產業透過全數位化的模式在 CES 2021 相聚。CES 2021 作為參展商發布宣告、推出新產品及與觀眾聯繫的平台。這全數位化的模式為科技業帶來了不同聲音。」

主題演講中，宣布的亮點包含Verizon展示了 5G 在體育、教育、互聯社區及現場音樂領域的沉浸式的體驗。此外，也宣布了與 NFL、UPS、Live Nation Clubs and Theaters、紐約大都會博物館 及 Smithsonian 建立的合作關係。Walmart 執行長 Doug McMillon 談論了5G、人工智慧及機器人科技將改變企業的管道；Microsoft 總裁 Brad Smith 就確保網路安全及客戶隱私保護提出了自己的願景，並談論了科技產業應有的良知。此外，通用汽車推出了通用汽車的新產品線，包括 Cadillac eVTOL 及概念空中計程車；以及致力發展電力運送服務的業務部門。AMD揭露全新的 Ryzen 5000 系列行動處理器，分為用於筆記型電腦打遊戲及內容創作的H 系列及用於超輕薄筆記型電腦的U 系列等等。

CES 2021 重點主題

全數位化 CES 2021 呈現了能夠改善世界的突破性創新。科技公司在疫情下持續的創新，在 CES 2021 看到企業推出智慧口罩、殺菌機器人、可以偵測新冠病毒的人體感應器以及智慧空氣過濾系統。亞馬遜、Google 與 Twitter 的隱私負責人在大會討論了隱私新制度，以及增加客戶信任度的必要性，強調科技企業必須將資料掌控權交還給使用者。NASA 與 Lockheed Martin 及 Space Tango 的領導者於大會討論科技在加速的太空研究發展的角色，以及將使全人類受益的突破性技術。

本屆CES也首度全球科技挑戰賽（ Global Tech Challenge），與世界銀行及美國消費技術協會合作舉辦的全球科技挑戰賽針對三個領域頒發獎項：東非的數位醫療、印度的災害回復力與世界的兩性平權。從超過 1000 位競爭者中脫穎而出的得獎者已在這周公布，其中包含 3 位兩性平權、10 位災害回復力與 17 位數位醫療的得獎者。

會議與特別活動

CES 今年規劃了超過 100 小時的會議。會議內容包含了熱門議題如用戶隱私、AI 與醫療健康的未來發展, 自動化駕駛與零售業與科技政策的趨勢。娛樂產業的未來趨勢在 CES 2021 也被重新想像，在 Ryan Seacrest 與歌壇巨星 Billie Eilish 及 Dua Lipa 參與的特別活動中，他們討論了科技如何創造新的沉浸式歌迷體驗。

對於多元性的承諾

美國消費技術協會宣布了對創投基金 Plum Alley 的投資，繼續致力於透過投資推動科技多元化。這是協會向創投公司與資金投資於婦女、有色人種和其他未充分被代表的企業家所提供的 1000 萬美元中的一部分。Plum Alley 投資建立了一支由男女組成的團隊，團隊中有許多來自 STEM 領域，擁有多元背景和來自不同種族的優秀女性創始人，其中包括最近獲得諾貝爾化學獎的 Jennifer Doudna 博士。 美國消費技術協會曾在 CES 2019 上宣布了 1000 萬美元的融資承諾。

政府長官蒞臨參與 CES 2021

來自美國與全球的政府官員與政策制定者皆蒞臨參與全數位化的 CES 2021，分享對於科技創新未來發展的觀點。參與的政策制定者包含即將上任拜登政府的美國國家經濟委員會主任 Brian Dreese；法國數位轉型和電子通信大臣 Cédric O；荷蘭經濟和氣候政策國務秘書 Mona Keijzer 與英國運輸部長 Rachel McLean。

CES 是一個全球化展會，今年的參與者來自世界超過 150 個國家，超過 1,300 家參展商來自美國以外的國家，其中包含超過 530 家國際新創公司。國家（地區）組織者帶來了龐大的參展代表團，其中包括加拿大、法國、以色列、義大利、日本和韓國。CES 2021 首次有來自奈及利亞和俄羅斯的新創公司參展。數位平台上的所有資訊將開放至 2021 年 2 月 15 日。CES 2022 將於 2022 年 1 月 5-8 日於拉斯維加斯舉辦實體展會，亦同時舉辦線上數位展會。

(科技)