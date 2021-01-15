高雄市美濃區木瓜農曾文秋利用網室栽培木瓜，因網室保護並以雙層網布覆蓋，就好像穿兩件衣服，抗寒能力更高，即便寒流接二連三到來，也不怕災損。（林雅惠攝）

接連兩波寒流過後，高雄蓮霧寒害已達75.8公頃，損失696萬9000元；高雄市美濃區木瓜農曾文秋利用網室栽培木瓜，因網室保護並以雙層網布覆蓋，就好像穿兩件衣服，抗寒能力更高，即便寒流接二連三到來，也不怕災損。

高雄木瓜面積約280公頃，其中美濃超過100公頃，而美濃果樹產銷班16班全部栽植台農2號木瓜，果形略長、紅肉、多汁、甜分高、口感扎實，並帶有木瓜的清香，班長曾文秋表示，由於品質佳，市場價格向來不差，平均每公斤近30元，產量減少、市場供不應求時，甚至可超過70元。

曾文秋說，他種木瓜已有11年，由於2甲地的木瓜園原以單層網布來防颱風，4年前的霸王級寒流造成他栽種的木瓜落果，他靈機一動，將木瓜園再多蓋一層網布，無意間發現雙層網布不僅可以防颱風，還可以防寒流。

曾文秋無私的將秘訣方享給班員，16班班員如今全部木瓜園都用雙層網布防寒，以16目針織網做底層，外面再罩上32目網子，有效提高木瓜抗寒能力。

他指出，所生產的木瓜經美濃農會購買後銷往超商通路，每周可達4800公斤（約400件＊12公斤／箱），即使寒流侵襲也不怕災損，並讓民眾品嘗到好品質的木瓜。

(中時 )