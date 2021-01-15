很多人應該都曾經考慮過Bose的第二代太陽眼鏡，但看到新台幣6,800元的價格就馬上縮手了。現在來了一個更平價的選擇，JLab將於今年春天上市49美元（約新台幣 1,415 元）的Jbuds Frames。不像Bose的藍牙音樂太陽眼鏡是一體成型的太陽眼鏡，Jbuds Frames是一對內建揚聲器的模組，可以隨意夾在自己的眼鏡上。

根據JLab官方表示，Jbuds Frames是由兩個獨立運行的真無線藍牙音訊設備組成，可以固定在太陽鏡、眼鏡和類似風格的抗藍光眼鏡的鏡框上。

Jbuds Frames圖片（2）。（耳機人提供）

JLab JBuds Frames具有16.2毫米驅動單體，聲音以向下發射的方式傳達到耳朵，音量足夠讓使用者聽到，且JLab聲稱不至於被周遭的人聽到，不過從使用Bose藍牙音樂太陽眼鏡的經驗，僅適用於以中等音量播放音樂，音量太大應該還是會被外人聽到。

此外，因為揚聲器不會遮住耳朵，所以自然會聽到一些外部聲音，這具有一定的安全性，尤其是在室外佩戴時。

Jbuds Frames配件。（耳機人提供）

電池續航力為8小時，防水等級則為IPX4，並使用專有的Pogo-pin充電現來充電。JLab JBuds Frames使用方便的物理按鈕，使用者可以接/掛電話、調整音量以及在JLab的Signature和Bass Boost兩種EQ之間切換。

此外，JLab 也表示，使用者可以兩邊一起使用，也可以單邊獨立使用，完全可視需求彈性調整。

Jbuds Frames的聲音表現能有多好值得懷宜，畢竟目前市面上大部分的所有非Bose音訊太陽眼鏡都聽起來都普普通通，低音更是嚴重缺少。Bose新款藍牙音樂太陽眼鏡的低音改善了許多，雖然音質出奇地好，但還是難與真無線藍牙耳機相比。不過，JLab JBuds Frames的價格是Bose藍牙音樂太陽眼鏡的五分之一，因此只要聽起來不要太差，大部分的人應該是會買單的。

儘管聲音質量目前還無法跟真無線藍牙耳機相比，但這類藍牙音訊太陽眼鏡似乎正在起飛，有越來越多的廠牌緊隨Bose之後推出了價格更低的競爭產品。其特別適合那些不想在耳朵裡放任何東西的跑者和騎車人士，因為能聽到周遭的聲音，在戶外活動更加安全。

(科技)