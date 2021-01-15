【政新鮮】丁允恭千字喊冤駁性騷擾 王世堅怒譙他：最好閉嘴

前總統府發言人丁允恭涉性騷擾有辱官箴，15日監察院審查會以11比0投票全數通過彈劾，第一時間丁允恭隨即發表千字聲明反擊，批評其「先射箭再畫靶」，表示自己並沒有性騷擾對方，對此台北市議員王世堅接受《中時新聞網》訪談怒轟丁允恭最好閉嘴，這件事情不但引起公眾輿論的譁然與反彈，而且監察院也已經有傳訊給他辯駁的機會，所以他錯了就錯了，應該徹底去做一個檢討反省才對。

「雖然是遲來的正義，但遲到總比沒到好」，王世堅強調，監察院做出這個彈劾決定是非常好的，而且全票通過大快人心，至少能幫這一位受害的女士討回一些公道，王並表示，女性是柔弱的，不會想要自己的私事被報導出來，所以才一直忍耐丁允恭，他相信民眾只要看了新聞報導的內容，自然而然是非都很清楚，認為丁允恭真是得了便宜還賣乖，實在沒有什麼好硬拗的。

監察院彈劾審查委員會15日舉行記者會表示以11票全票通過彈劾丁允恭，通過調查報告，全案移送懲戒法院審理。（趙雙傑攝）

丁允恭爆出桃色醜聞，政府官員任命標準也遭民眾質疑，王世堅認為執政當局的確有些疏忽，過去公家機構任用官員在涉及私德的部分，都覺得這些事情並非屬於公領域範圍之內，但沒想到會有丁允恭這樣的人，運用他的權勢去對女性做一些騷擾，何況往往政務任用的官員權柄都比較大，呼籲各單位以後都應該更加注意小心。

(中時新聞網)