歷經幾波寒流，全台掀起一股賞梅的熱潮，高雄市六龜區寶來的「竹林休閒農業園區」，這裡梅園占地約200公頃，種植1萬2000多棵梅樹，每年12月至隔年1月是開花期，一片雪白梅海吸引大批遊客上山尋梅蹤，民眾不妨趁連假上山，泡湯賞梅一次滿足。

「竹林休閒農業園區」，以生產竹筍、筍乾為主，但由於此地平均海拔600至1000公尺之間，氣候適合推廣種植梅樹，30、40年前開始推廣種梅，園區梅樹多已成大樹，特別是梅礦民宿上方百年梅樹群在梅花盛開時，如雪般遍布整座山頭甚為壯觀，目前最熱門的賞梅景點有賴家古厝、梅礦民宿及三叉工坊等，至1月底前都是賞花的最好時節。

今年天候特殊，暖冬又急冷，形成楓紅寒梅同現的情形，茂管處推薦遊客可以安排2天1夜的旅程來寶來、不老溫泉區，白天健行賞梅、賞楓，晚上泡溫泉，體驗美人湯，享受山城浪漫樂趣。來一趟六龜，賞梅、賞楓、泡湯一次滿足。

每年9月至翌年3月茂林國家風景區管理處都會舉辦「山城花語溫泉季系列活動」行銷六龜溫泉，邀請遊客來到山城，享受「山語茶艷」，想泡湯賞梅的民眾，可搜尋臉書粉專「fun心遊茂林」或「山城花語官方網站」查詢。

(中時 )