桃園市呂姓5個月大女嬰，14日下午由奶奶餵奶後，1個半小時後奶奶起床，發現女嬰仰躺，嘴巴、鼻子有分泌物，叫喚還無反應，趕緊送往醫院，院方急救後無效。家屬相當難過，桃園地檢署將解剖釐清死因。

據了解，1名女嬰14日下午16時許由奶奶餵奶，2人一起睡覺，奶奶醒來後，要抱女嬰盥洗，發現女嬰頭部位置、衣服溼濡狀，且對叫喚無反應，趕緊找來家人一起到醫院急救，但女嬰到院前已經沒有呼吸心跳，院方急救後仍不治。

(中時 )