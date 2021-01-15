桃園女嬰叫喚無反應 送醫後不治 18:312021/01/15 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園呂姓女嬰14日因奶奶叫喚無反應，趕緊送醫後仍不治，桃園地檢署將解剖釐清死因。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市呂姓5個月大女嬰，14日下午由奶奶餵奶後，1個半小時後奶奶起床，發現女嬰仰躺，嘴巴、鼻子有分泌物，叫喚還無反應，趕緊送往醫院，院方急救後無效。家屬相當難過，桃園地檢署將解剖釐清死因。 據了解，1名女嬰14日下午16時許由奶奶餵奶，2人一起睡覺，奶奶醒來後，要抱女嬰盥洗，發現女嬰頭部位置、衣服溼濡狀，且對叫喚無反應，趕緊找來家人一起到醫院急救，但女嬰到院前已經沒有呼吸心跳，院方急救後仍不治。 點出醫院防疫癥結點 楊非無所本 健美男運動遭同性猥褻 一怒連揮10拳當場打死他 (中時 ) #女嬰 #無反應 #奶奶 #叫喚 #14日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趁凌晨打烊無系統辨識 男子刮刮樂假中獎真詐財 11:072021/01/15 社會 孫瑩瑩IG高調宣布「2021我單身了」無性婚姻斬斷偷吃尪 11:082021/01/15 娛樂 嚴禁殺價競爭 金管會：產險費率須自行檢視 04:102021/01/15 金融．稅務 運費面板晶片三漲 3C家電醞釀年後漲價 14:392021/01/15 財經 台積電大漲 台股觸及萬六關卡 09:222021/01/15 財經 關島返台旅客死亡 死因尚未釐清 14:162021/01/15 生活 為了撿釣具賠一條命 男跌落九孔池無生命跡象 12:322021/01/15 社會 高雄民宅惡火 勇母抱1歲女跳樓逃生捨命 一家3死嬰獨活 06:512021/01/15 社會 搭關島包機返台 7旬翁居檢猝死 04:102021/01/15 焦點要聞 新北騎士疑因超車自摔 慘死公車輪下 08:562021/01/15 社會 居檢男偷跑到金門今出關 衛局：迄無不適民眾勿慌 12:522021/01/15 生活 社會熱門新聞 健美男運動遭同性猥褻 一怒連揮10拳當場打死他 - 社會 士林驚傳一家三口想不開 94歲婦與一對兄妹陳屍家中 - 地方萬象 中彰快速道路車禍 水鹿遭騎士3度撞擊當場死亡 - 社會 新北騎士疑因超車自摔 慘死公車輪下 - 社會 館長譙吳宗憲：屁都不如 遭告求償百萬開庭失蹤 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。