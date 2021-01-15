連續數波寒流，台東縣池上鄉13日創下低溫攝氏4.1度，也因此在大坡池內長期大量繁殖的害魚「泰國鱧」遭凍死，不少釣客說，自從寒流來襲，就開始釣不到泰國鱧；生態專家表示其魚種來自泰國、越南等熱帶國家，寒流竟是除害魚最強助力。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

連續數波寒流，台東縣池上鄉13日創下低溫攝氏4.1度，也因此在大坡池內長期大量繁殖的害魚「泰國鱧」遭凍死，不少釣客說，自從寒流來襲，就開始釣不到泰國鱧；生態專家表示其魚種來自泰國、越南等熱帶國家，寒流竟是除害魚最強助力。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

連續數波寒流，台東縣池上鄉13日創下低溫攝氏4.1度，也因此在大坡池內長期大量繁殖的害魚「泰國鱧」遭凍死，不少釣客說，自從寒流來襲，就開始釣不到泰國鱧；生態專家表示其魚種來自泰國、越南等熱帶國家，寒流竟是除害魚最強助力。

中央氣象局資料顯示13日清晨全台共有9個平地測站破入冬以來新低溫，台東池上禾榖坊的微氣象站更測得4.1度的超低溫紀錄，不僅台南養殖漁業受到了重創，而台東大坡池14日早上更傳來泰國鱧成群凍死的消息。

「近期寒流來襲，我們釣客就開始釣不到泰國鱧」長期在大坡池用路亞（擬餌）釣害魚的釣客張朝富表示，今天早上收到釣友傳來好幾張照片，大坡池出現不少死掉的泰國鱧，大小尺寸都有，應該是凍死的。

「沒有想到今年的寒流低溫，竟成為了池上鄉公所移除害魚的最強助力」洄瀾風生態公司的生態專家范力仁說，由於泰國鱧是熱帶的魚種，推測非常高的機率是被低溫凍死的，之前宜蘭縣的雙連埤也發現過泰國鱧記錄，結果一次冬天就全消失。

范力仁表示，線鱧又叫做泰國鱧，來自泰國、越南熱帶國家，台灣當初引進的原因是因為食用，但後來因為魚肉臭土味太重，失去食用價值，被業者、民眾任意棄養，泰國鱧在台灣幾乎沒有天敵，所以大量繁衍，導致生態浩劫。據了解，池上鄉公所4年前開始舉辦害魚釣除比賽，每釣1公斤害魚，就送50元的池上鄉公所消費券。

(中時 )