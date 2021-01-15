全球疫情延燒，也重創表演藝術，相聲大師馮翊綱帶領相聲瓦舍的子兵到中友百貨宣傳新春期間《相聲百人一首‧精華選萃》演出，他坦言，去年因為疫情被砍60場演出，為了不讓團員們斷炊，鼓勵大家投入編劇匯集成「相聲百人一首」作品集，面對新的一年，也期許大家平平安安。

中友百貨今年再度攜手「相聲瓦舍」預定在農歷年後展開五場《相聲百人一首‧精華選萃》演出，該劇改編自馮翊綱、徐妙凡選編的《相聲百人一首》作品集。

馮翊綱15日特別帶來巫明如、梁皓嵐到中友百貨，巫明如、梁皓嵐更現場表演一段相聲，馮翊綱說，2020年疫情肆虐，中友百貨超前佈署把去年原訂的元宵前後相聲瓦舍表演取消，此後該劇團被砍了60場演出，當時看到成員們無法演出，只能鼓勵大家閉門努力編劇，也催生出《相聲百人一首》作品集，從後漢到明朝，選編一百位具影響力的詩人及其最具代表性作品一首，結合時事生活、年輕一代的新潮用語，揉融出讓人耳目一新的劇本。

隨著《相聲百人一首》作品集問世，相聲瓦舍今年也以《聲百人一首‧精華選萃》做為演出主題，由馮翊綱、宋少卿、黃士偉領銜主演，從《相聲百人一首》中，選取33段相聲小品，分為上、下半場、五個區段演出，精彩可期。

中友百貨執行董事張光貝指稱，中友藝術季今年已是第十九回演出，總計吸引超過6萬人次觀看，是許多民眾開春必看的好戲，他也希望這次在完善的防疫準備下，讓消費者也可安心到百貨看相聲瓦舍精彩演出，揮別疫情中的苦悶。

(中時 )