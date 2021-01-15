搶寒冬出遊商機，國泰飯店觀光事業旗下的COZZI Blu和逸飯店．桃園館與高雄中山館，同步推出「2021春日樂遊」優惠住房專案，開放即日起至1月31日限時預訂。以海洋元素打造的COZZI Blu和逸飯店．桃園館雙人房3,288元起，緊鄰捷運站同並可眺望海港的和逸飯店．高雄中山館，每房最低1,688元起。飯店AMAZZING CLUB會員，入住此專案免費獨享豐盛的飯店自助式早餐。凡3月31日前(週日至週五)入住此專案皆適用優惠。

開幕至今旅客評論熱度極高的COZZI Blu和逸飯店．桃園館，以「海底兩萬里」科幻小說貫穿飯店設計理念，結合豐富的海洋元素，包含客房內生動的鯨魚掛畫、搭配深藍色波浪地毯，如同徜徉在大海之中，帶來全新的住宿體驗。為回饋旅客的喜愛和支持，預訂「2021春日樂遊」住房專案，雙人房最低3,288元起、四人房5,788元起。預訂此方案的AMAZZING CLUB會員，還可享用多元主題風格的自助式早餐。

位於市中心三多捷運站出口的和逸飯店．高雄中山館，為房客打造可眺望高雄港灣美景，加上緊鄰捷運的便利性，能快速抵達駁二藝術特區、西子灣和衛武營藝術文化中心等知名景點。搭配「2021春日樂遊」住房專案，雙人房1,688元起、四人房2,688元起，凡加入飯店AMAZZING CLUB會員，可免費享飯店30樓晨光自助式早餐(每客價值450+10%元)，邊用餐還能從窗外遠眺市區和海港景致。

(工商 )