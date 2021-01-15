2021懸日 桃園南平路登場 18:322021/01/15 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2021年台灣首場懸日15日在桃園南平路登場，沿路吸引不少民眾拍照。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2021年台灣首場懸日14日在桃園市桃園區南平路一連3天登場，沿路吸引不少民眾拍照，桃園警方甚至為此加派巡邏車疏導交通。根據中央氣象局資料，南平路上經國路以西路段，14、15、16日出現懸日，16日下午4時57分至5時17分還會出現。 血庫拉警報 中和捐血活動17日登場 桃園龍潭樹林裡 暗藏比特犬墳場 (中時 ) #懸日 #首場 #南平路 #登場 #15 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北電器空調3C影音大展 今登場 04:102021/01/15 投資理財 YouBike 2.0破500萬人次 高雄幸運兒首騎就獲獎 16:202021/01/15 生活 日職》最期待能復活的球星 陽岱鋼被點名 15:062021/01/15 體育 新風場避免踩雷 經長：儘早公布敏感區 04:102021/01/15 金融．稅務 掃街買廣告 衝高罷王投票率 04:102021/01/15 政治要聞 NBA》哈登去不了七六人 只因火箭老闆不爽莫瑞 08:362021/01/15 體育 高雄翠華路小葉欖仁改種惹議 04:102021/01/15 地方新聞 改善淹水 永靖鄉將新闢雨水下水道 14:532021/01/15 寶島 中捷列車軸心升級 首輛測試 04:102021/01/15 地方新聞 鴻海教育基金會推華人地區首本AI漫畫 AI知識輕鬆get 11:002021/01/15 財經 超狂封路不給走！彰市公所強制拆路地主反彈揚言要告 16:542021/01/15 寶島 生活熱門新聞 高麗菜、地瓜葉輸了 降三高長壽菜竟是它 - 生活 男友金槍不倒！女崩潰抱怨 兩性專家1招神解 - 生活 好市多又現喪屍潮！民眾暴動擠垮鞋盒塔 畫面曝光 - 生活 雙北自來水噁泛黃 北市府：450萬人免10天水費 - 生活 6菜1湯便當只賣50元 照片曝光網暴動：阿姨會倒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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