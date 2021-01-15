2021年台灣首場懸日14日在桃園市桃園區南平路一連3天登場，沿路吸引不少民眾拍照，桃園警方甚至為此加派巡邏車疏導交通。根據中央氣象局資料，南平路上經國路以西路段，14、15、16日出現懸日，16日下午4時57分至5時17分還會出現。

(中時 )