總獎金100萬美元（約2871萬台幣）的YONEX泰國羽球公開賽今天進行各組8強賽，今天台將壓軸出場的「世界球后」戴資穎延續火燙狀態，以21比11、21比13拍落加拿大華裔好手李文珊，同樣搭上4強列車。

位列頭號種子的戴資穎前兩輪都以直落二過關，先後拍落泰國選手班雅帕（Benyapa Aimsaard）、韓國選手金佳恩，挺進8強；今天碰上女單世界排名第10的李文珊，雙姝生涯9度交手，小戴握有7勝2負的領先優勢。

首局戴資穎稍嫌慢熱，開賽就連丟2分讓李文珊取得領先，但她很快回穩，在9比9後連拿7分，且讓對手頻頻出現失誤，取得20比11「聽牌」優勢的小戴，最終讓李文珊回球掛網，後來居上拿下首局。

次局前段戴資穎又碰上亂流，一度陷入4比8的落後，不過她把握住對手不穩的機會，連拿８分逆轉，並一路保持領先狀態，最後讓李文珊回擊出界，僅用28分鐘就以直落二取勝。

戴資穎下一戰的對手，將碰上泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan）與丹麥布里西費特（Mia Blichfeldt）之間的勝方，爭奪決賽門票。

戴資穎。（Badminton Photo提供）

戴資穎（左）。（Badminton Photo提供）

(中時 )