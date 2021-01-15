九族文化村內的山櫻花，以最新氣象科技預測，將在今年農曆春節陸續盛開。（黃立杰攝）

櫻花季來了！為了讓台灣和日本賞櫻族一樣，掌握櫻花園區的盛開情報，九族文化村和氣象局、農試所合作，利用科學方法，15日發表台版櫻花前線預報，預測2月中將迎來園區最大花期。

氣象局表示，這是台灣氣象史上首次發布的櫻花花期預測，情報以九族文化村和阿里山櫻花為監測對象，從3年的開花狀況與氣象條件交叉監測後，建立出來的預測模組，並應用在2021年的台灣櫻花花季。

農試所利用氣象局日月潭氣象站的溫度資料，逐步計算得出九族文化村內的八重櫻、山櫻花，開花期約始於2月1日，開花率將逐漸過半，最佳賞花期約在2月12日至2月26日，因此春節假期很適合來賞花。但首波計畫需視實際情況調整，原因在於樣本有限，準確度有待考驗，隨著監測資料逐年累計，預測將越來越準。

氣象局日月潭氣象站主任張永政說，本計劃利用客製化氣象預報，與農試所在九族做氣象觀測，結合現地櫻花生長，提前1個多月預測花期、開花率，目前預判九族園區2月12日後，將開出50％以上的櫻花。

農試所副所長蔡致榮表示，這次台版櫻花前線計畫，綜合多項資料，進而建立櫻花花期預測模組，九族園區內的櫻花，花期最長可達45天以上，因此直到3月初，民眾都有機會在此感受櫻花瓣紛飛。

(中時 )