新北市吳姓水電工日前帶著13歲小女友，暫時借住徐姓友人住處，兩人天雷勾動地火下發生性行為，做了不該做的事，徐姓友人在門外聽見嬌喘聲上前偷窺，竟躲在門後拿手機偷拍，還將影片傳給友人觀賞；新北地檢署今依《兒少性剝削防制條例》等罪將徐男起訴；吳男則依與未滿16歲女子性交罪判刑3月，緩刑2年。

據了解，吳姓水電工2019年10月帶著小女友出遊，期間借住徐姓友人住處，兩人同床後凍未條發生性行為，還被躲在門縫偷窺的徐姓友人錄下，影片瘋傳在外，小女友隨即向父親哭訴，父親氣炸怒告吳姓水電工、徐姓男子。

吳姓水電工辯稱以為小女友滿14歲了，並拿出30萬元和解金，新北地院依未滿16歲女子性交罪判刑3月，得緩刑2年；徐男則依涉犯《兒少性剝削防制條例》以違反本人意願方法拍攝少年性交影片罪、散布少年性交影片罪以及《刑法》妨害秘密等罪，今被新北地檢署起訴。

(中時 )