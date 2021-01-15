彰化東外環，44歲張姓汽車駕駛先撞到一頭水鹿，40歲黃姓女駕駛復撞擊二次，22歲王姓機車騎士再三次撞擊 ，水鹿死亡，騎士受傷送醫。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化東外環，44歲張姓汽車駕駛先撞到一頭水鹿，40歲黃姓女駕駛復撞擊二次，22歲王姓機車騎士再三次撞擊 ，水鹿死亡，騎士受傷送醫。（花壇人俱樂部提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化東外環，44歲張姓汽車駕駛先撞到一頭水鹿，40歲黃姓女駕駛復撞擊二次，22歲王姓機車騎士再三次撞擊 ，水鹿死亡，騎士受傷送醫。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

連接中彰快速道路的彰化市東外環4.5K往台中方向，15日發生死亡車禍， 44歲張姓駕駛被冷不防衝出道路的水鹿一頭撞上，水鹿倒地，緊接著40歲黃姓女駕駛閃避不及，又撞擊第2次，22歲王姓機車騎士再第3次撞擊，騎士也噴飛倒地，全傷擦、挫傷，送醫急救，不幸的是水鹿死亡。

中彰快速道路怎麼有水鹿？水鹿是南彰八卦山或大肚山族群散逸，還是人為飼養逃逸，都待進一步調查，車禍現場，水鹿已經當場死亡。

彰化警分局初步調查，44歲張姓汽車駕駛先撞到一頭水鹿，40歲黃姓女駕駛復撞擊二次，22歲王姓機車騎士再三次撞擊 ，水鹿死亡，另造成機車騎士全身擦挫傷送秀傳醫院治療。汽、機車撞擊後，也都受損。

轎車駕駛都心有餘悸，直唸阿彌陀佛，心臟狂跳，沒想到遇上死亡車禍，表示冷不防遇到水鹿跑到車道，閃避不及才撞上，網友也一片哀悼，希望水鹿好走，並呼籲要小心，驚奇八卦山也有水鹿群，如果人為飼養，真得要好好管理，不要枉送性命還害了人。

(中時 )